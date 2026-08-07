В ООН на фоне кровавых ударов по Украине "осудили" атаки на Россию: шокирующее заявление

Атака на Киев. / © Associated Press

Реклама

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко озабочен» эскалацией войны России в Украине. В частности, его распространением на территорию агрессорки России. Это заявление прозвучало на фоне смертельных массированных ударов РФ по Украине, в частности, баллистики.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

Реклама

«В этой связи он (генсек — Ред.) также осуждает недавние атаки украинских беспилотников на несколько регионов Российской Федерации», — отмечают в сообщении.

Реклама

В то же время в ООН заявляют о якобы гибели гражданских и повреждении гражданской инфраструктуры на территории страны-агрессоры.

В тексте заявления генсек также «решительно осуждает» последние масштабные атаки ракетами и БПЛА вооруженными силами РФ на Киев и другие города Украины, в результате которых «погибли и были ранены десятки мирных жителей, а также был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре».

Кроме того, Антониу Гутерриш заявил, что последние серии атак проходят «на фоне опасной тенденции к усилению ударов по населенным пунктам». В этом контексте он упомянул рост «количества жертв среди гражданского населения и масштабных разрушений жилищной и гражданской инфраструктуры» не только в Украине, а также все чаще на территории РФ.

Гутерриш подчеркнул, что атаки на гражданские и объекты гражданской инфраструктуры являются нарушением международного гуманитарного права, и призвал к «немедленному прекращению» таких действий.

Реклама

Удары баллистики — атака 5 августа

В последнее время российская армия активизировала удары по баллистике по Киеву и области. Так, ночью против 5 августа враг нанес массированный удар по Киевщине, убив по меньшей мере 16 человек. Оккупанты атаковали складские и производственные помещения украинских производителей. В частности, были уничтожены объекты «Эпицентра», «Розетки», «Сильпо», «PUMA» и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар тяжелым. РФ, кроме дронов, запустила 24 баллистических ракеты и четыре «Циркона/Ониксы». Впрочем, силы ПВО не уничтожили ни одну баллистическую цель.

По словам президента, существует дефицит средств и раскрыл катастрофические цифры по ракетам для ПВО. Так, поставки в первом полугодии 2026 года упали втрое по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что партнеры имеют необходимый запас ракет, однако для их передачи Украине нужны соответствующие политические решения.

Новости партнеров