Отсрочка по уходу за женой: могут ли отказать, если есть взрослые дети

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Украинцы, оформляющие отсрочку от мобилизации по уходу за больной женой, часто беспокоятся из-за наличия совершеннолетних детей. Однако юристы отмечают, что взрослые сын или дочь не являются законным основанием для отказа в отсрочке со стороны ТЦК и СП.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Влияет ли на отсрочку наличие совершеннолетних детей?

Наличие в семье совершеннолетнего общего ребенка не лишает военнообязанного права на отсрочку, если он ухаживает за женой на основании медицинских заключений. Такое разъяснение предоставили юристы, подчеркнув, что сам этот факт не может быть основанием для отказа.

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В то же время, специалисты объяснили, что требование подтверждать отсутствие других лиц, которые могут осуществлять уход, действует не во всех ситуациях. В частности, оно применяется только при оформлении отсрочки по пункту 9 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», когда речь идет об уходе за родителями жены.

Следовательно, если отсрочка оформляется из-за необходимости постоянного ухода именно за женой, совершеннолетний ребенок не является основанием для отказа в ее предоставлении.

Отсрочка по уходу за женой — список документов

Для оформления отсрочки следует обратиться в ЦПАУ и подать оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов.

Необходимый пакет включает:

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паспорта и регистрационные номера учетных карт налогоплательщика супругов;

свидетельство о браке;

военно-учетный документ мужчины;

приложение 8 или справку о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе;

документ, подтверждающий потребность супруги в постоянном уходе — заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

К слову, в августе часть студентов может потерять право на отсрочку от мобилизации, если они учатся на заочной или вечерней форме, получают второе или низшее образование вопреки принципу последовательности, были отчислены, завершили обучение без поступления на следующий уровень или оформили академический отпуск, не дающий права на сохранение статуса.

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