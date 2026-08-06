"Много дронов! Очень много": как россияне "охотятся" на мирных жителей — воины шокировали жуткими историями

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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Экипажи зенитных дронов-перехватчиков спецподразделения Национальной полиции Запорожья в настоящее время круглосуточно дежурят над молодым лесом, выросшим на месте некогда полноводного Каховского водохранилища, чтобы не пропустить ни одной угрозы в направлении населенных пунктов Правобережья.

Какая там сейчас ситуация и как работают зенитчики специального назначения — в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

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«Целятся в моторный отсек или в водителей»: круглосуточные атаки на мирных жителей

В большинстве, в абсолютном большинстве всех случаев, сожженные автомобили и разрушенные инфраструктурные сооружения на Правобережье — это гражданские объекты. Но есть одна особенность: в 9 из 10 случаев вражеские дроны пытаются поразить моторный отсек или, как говорят полицейские, — просто водителей.

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«Увидев, что он едет на него, выскочил из машины… машину потом уже добили»,— рассказывают правоохранители возле сгоревшей легковушки.

Правый берег Днепра, к югу от Запорожья, со всеми местными селами и поселками московиты в настоящее время обстреливают преимущественно с временно оккупированных районов Левобережья — Васильевки, Узких Скелек и со стороны Днепрорудного.

Российские ударные дроны летят, утверждает сапер экипажа зенитных дронов спецподразделения Нацполиции Запорожской области с позывным «Заря», и чем дальше, тем чаще:

«Много дронов! Очень много! И их, к сожалению, становится все больше!»

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Но на самом деле обстреливают рашисты, рассказывают местные мирные жители, всем, что только способно перелететь через пересохшее русло некогда полноводного Каховского водохранилища — включая ствольную артиллерию, которая обстреливает села несколько раз в неделю.

Дроны на оптоволокне и «ждуны» на обочинах

Несколько дней назад одного из местных жителей едва не убил рашистский дрон — прямо в машине во время движения. До этого кабину его рабочего грузовика, который стоял на обочине во время погрузки щебня, протаранил московитский дрон на оптоволокне. Тонкие оптоволоконные провода («шнурки») теперь сверкают на солнце рядом с разбитой техникой.

Разорванные и сожженные машины на обочине, оптоволоконный кабель на асфальте, на столбах с электрическими проводами и прямо на деревьях — такой пейзаж сейчас повсюду вдоль фронта на расстоянии нескольких десятков километров в тыл от линии боевого столкновения.

«Тридцать километров они преодолевают! Дроны залетают дальше. Они становятся больше! Тот же самый „ждун“ уже может где-то ждать не час-два, а гораздо-гораздо дольше»,— отмечает сапер «Зоря».

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Единственный шанс уберечься от «ждуна» — рашистского дрона на оптоволокне, притаившегося на обочине, — это вовремя заметить его невооруженным глазом и расстрелять из автомата. Это дело для побратимов-«хантеров» — пеших групп полицейских спецназовцев, которые охотятся на вражеские дроны по улицам сел и вдоль дорог.

Воздушный поединок: как перехватчики уничтожают врага в небе

Задача экипажей зенитных дронов — вычислять, выслеживать и перехватывать московитские самолеты прямо в небе.

На самом деле они охотятся не только на FPV-дроны, но и на разведывательные аппараты и беспилотники типа «Молния» или SuperCam. Работы столько, что обычно бойцы даже не успевают пообедать.

Поле боя, как рассказывает пилот экипажа перехватчиков спецподразделения Нацполиции Запорожья с позывным «Каспер», идеально ограничивается молодым лесом, выросшим южнее областного центра на месте бывшего водоема. Но бывает, что догонять вражеские самолеты приходится прямо над улицами и крышами уже на правом берегу Днепра.

Главная задача экипажа — не дать рашистским беспилотникам ни малейшего шанса на успех миссии.

«День прошел продуктивно! У нас было девять сбитий! За день, я считаю, мы показали неплохой результат!» — делится успехами пилот «Каспер».

Это вполне могли быть 9 автомобилей или сооружений, которые не подверглись вражеским ударам. Но на самом деле вполне вероятно, что в тот день полицейские спецназовцы Запорожья спасли как минимум 9 человеческих жизней.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТЫСЯЧА ЖЕРТВ российской АТАКИ! СУД над БЫВШИМ МИНИСТРОМ! КНДР ГОТОВИТ РАКЕТЫ ДЛЯ РФ | ТСН ДЕНЬ 6 августа

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