Гречка — украинский суперфуд / © Credits

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Привычная с детства гречка может быть чем-то гораздо большим, чем просто гарнир. Врач Юрий Габорец рассказал, почему эта крупа полезна для сердца, кишечника, сосудов и даже для контроля уровня сахара в крови. Ведь за её скромным внешним видом скрывается настоящий питательный состав.

Энергия без резких скачков уровня сахара

Одно из главных преимуществ гречки — сложные углеводы. Они медленно усваиваются организмом, постепенно высвобождают энергию и помогают дольше оставаться сытым. Именно поэтому гречка может стать хорошим выбором для людей, которые следят за уровнем сахара в крови. У нее более низкая гликемическая нагрузка по сравнению со многими быстрыми углеводами, а клетчатка в её составе дополнительно поддерживает нормальный обмен веществ.

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Клетчатка для кишечника и магний для сердца

Гречка богата пищевыми волокнами, которые важны для здоровья кишечной микрофлоры. Клетчатка помогает поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике и способствует нормальному пищеварению.

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Еще один ценный компонент гречки — магний. Этот минерал необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, помогает поддерживать здоровый тонус сосудов и может благотворно влиять на уровень артериального давления.

Без глютена и с богатым набором полезных веществ

Несмотря на название, гречка не является злаковой культурой в обычном понимании и по своей природе не содержит глютена. Именно поэтому она подходит людям, которые избегают этого белка в рационе. В составе гречки содержатся:

витамины группы B

железо

магний

аминокислоты

антиоксиданты

флавоноиды, в частности рутин

Рутин — один из самых ценных компонентов гречки, он помогает укреплять стенки кровеносных сосудов и поддерживать их эластичность.

Сосуды и холестерин

Регулярное употребление гречки может благотворно влиять на липидный обмен, в частности, способствовать поддержанию нормального уровня холестерина.

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Благодаря содержанию железа эта крупа также может стать полезным компонентом рациона при склонности к дефициту этого минерала. Однако при анемии важно помнить, что сама по себе гречка не заменяет лечение, а лишь может дополнять полноценное питание.

Кроме того, в ней содержатся фолиевые соединения, важные для многих процессов в организме.

Как есть гречку

Врач подчеркивает, что даже самый полезный продукт не стоит употреблять в чрезмерных количествах. Оптимально сочетать гречку с другими продуктами:

нежирным мясом или рыбой

овощами

зеленью

полезными жирами

Так блюдо будет более сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов. Перед приготовлением гречку желательно несколько раз хорошо промыть — это поможет удалить возможные остатки пыли, примеси или следы обработки.

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Для разнообразия её можно использовать не только в качестве гарнира. Например, гречневая каша без сахара может стать хорошим вариантом завтрака, особенно в сочетании с орехами, ягодами или кисломолочными продуктами.

Гречка — это пример продукта, которому не нужны модные названия или дорогие добавки, чтобы быть полезным. В ней сочетаются клетчатка, минералы, растительный белок, антиоксиданты и важные микроэлементы. Главный секрет — не делать её единственной основой рациона, а использовать как часть разнообразного питания. Тогда обычная тарелка гречки может стать не просто знакомым блюдом из детства, а настоящей поддержкой для организма.

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