ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
653
Время на прочтение
3 мин

Гречка — украинский суперфуд: врач рассказал, зачем её есть

Для украинцев гречка давно стала кулинарной классикой. Она может стать быстрым ужином, ассоциируется с домашним уютом и часто появляется на столе в самом простом виде, а именно с овощами, мясом или маслом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гречка — украинский суперфуд

Гречка — украинский суперфуд / © Credits

Привычная с детства гречка может быть чем-то гораздо большим, чем просто гарнир. Врач Юрий Габорец рассказал, почему эта крупа полезна для сердца, кишечника, сосудов и даже для контроля уровня сахара в крови. Ведь за её скромным внешним видом скрывается настоящий питательный состав.

Энергия без резких скачков уровня сахара

Одно из главных преимуществ гречки — сложные углеводы. Они медленно усваиваются организмом, постепенно высвобождают энергию и помогают дольше оставаться сытым. Именно поэтому гречка может стать хорошим выбором для людей, которые следят за уровнем сахара в крови. У нее более низкая гликемическая нагрузка по сравнению со многими быстрыми углеводами, а клетчатка в её составе дополнительно поддерживает нормальный обмен веществ.

Клетчатка для кишечника и магний для сердца

Гречка богата пищевыми волокнами, которые важны для здоровья кишечной микрофлоры. Клетчатка помогает поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике и способствует нормальному пищеварению.

Еще один ценный компонент гречки — магний. Этот минерал необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, помогает поддерживать здоровый тонус сосудов и может благотворно влиять на уровень артериального давления.

Без глютена и с богатым набором полезных веществ

Несмотря на название, гречка не является злаковой культурой в обычном понимании и по своей природе не содержит глютена. Именно поэтому она подходит людям, которые избегают этого белка в рационе. В составе гречки содержатся:

  • витамины группы B

  • железо

  • магний

  • аминокислоты

  • антиоксиданты

  • флавоноиды, в частности рутин

Рутин — один из самых ценных компонентов гречки, он помогает укреплять стенки кровеносных сосудов и поддерживать их эластичность.

Сосуды и холестерин

Регулярное употребление гречки может благотворно влиять на липидный обмен, в частности, способствовать поддержанию нормального уровня холестерина.

Благодаря содержанию железа эта крупа также может стать полезным компонентом рациона при склонности к дефициту этого минерала. Однако при анемии важно помнить, что сама по себе гречка не заменяет лечение, а лишь может дополнять полноценное питание.

Кроме того, в ней содержатся фолиевые соединения, важные для многих процессов в организме.

Как есть гречку

Врач подчеркивает, что даже самый полезный продукт не стоит употреблять в чрезмерных количествах. Оптимально сочетать гречку с другими продуктами:

  • нежирным мясом или рыбой

  • овощами

  • зеленью

  • полезными жирами

Так блюдо будет более сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов. Перед приготовлением гречку желательно несколько раз хорошо промыть — это поможет удалить возможные остатки пыли, примеси или следы обработки.

Для разнообразия её можно использовать не только в качестве гарнира. Например, гречневая каша без сахара может стать хорошим вариантом завтрака, особенно в сочетании с орехами, ягодами или кисломолочными продуктами.

Гречка — это пример продукта, которому не нужны модные названия или дорогие добавки, чтобы быть полезным. В ней сочетаются клетчатка, минералы, растительный белок, антиоксиданты и важные микроэлементы. Главный секрет — не делать её единственной основой рациона, а использовать как часть разнообразного питания. Тогда обычная тарелка гречки может стать не просто знакомым блюдом из детства, а настоящей поддержкой для организма.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie