На Украину надвигается резкое похолодание и опасность: синоптики забили тревогу и назвали даты (карта)

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 8 августа / © pexels.com

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В эти выходные жара в Украине начнёт спадать, уступив место долгожданной прохладе почти во всех регионах. Однако смена погоды будет сопровождаться дождями с грозами, а высокая температура ещё день сохранится на юге и востоке.

Подробнее о погоде в Украине 8 августа — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что 8 августа жара в Украине начнет спадать, однако высокие показатели температуры воздуха сохранятся только на юге и востоке.

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«А уже 9 августа дышать свежим воздухом можно будет повсеместно в Украине», — сообщает Диденко.

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, 8 августа в Черкасской области будет идти дождь из-за атмосферного фронта, но с Балтики придет небольшое похолодание. Днем будет +25…+30 градусов тепла, ночью ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

В то же время он отмечает, что 8 августа в Черкассах и области объявлен желтый уровень опасности: ожидаются грозы, а местами — град и сильный ветер со скоростью до 17–22 м/с.

Постригань также отмечает, что уже в воскресенье, 9 августа, погода стабилизируется. Дожди прекратятся, жара спадет, а температура станет очень комфортной: ожидается от +15 до +20 градусов тепла ночью и +23…+28 градусов тепла днем.

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В Украинском гидрометцентре прогнозируют 8 августа облачную погоду с прояснениями. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +18 до +23 градусов тепла, в западных областях — от +14 до +19 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов тепла. На юге и юго-востоке страны сохранится сильная жара — там температура воздуха будет колебаться в пределах от +35 до +37 градусов тепла.

Погода в Украине 8 августа / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 8 августа.

«8 августа в Украине ожидаются грозы; ночью в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской областях, днём в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях — сильные дожди; днём, кроме западных и большинства северных областей, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

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В Украине объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах в Украине 8 августа / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и городе Киеве 8 августа будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается около +20 градусов тепла, днём температура составит от +25 до +27 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 8 августа погоду будет определять восточная окраина антициклона над Европой. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков.

Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

Во Львове температура ночью будет колебаться в пределах +12…+14 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 8 августа ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем будут кратковременные дожди, местами с грозами, в отдельных районах возможен град.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с; днём во время грозы местами возможны шквалы со скоростью до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +18 до +23 градусов тепла;

днём от +31 до +36 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +21 до +23 градусов тепла;

днём ожидается от +33 до +35 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и городе Одесса 8 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Если ночь пройдет без значительных осадков, то днем возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, днём во время грозы возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +19 до +24 градусов тепла, днём ожидается от +31 до +36 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +22 до +24 градусов тепла, днём ожидается от +32 до +34 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +24 до +25 градусов тепла.

Погода в Харькове

В субботу, 8 августа, в Харьковской области и в самом Харькове ожидается облачная погода. Если ночь пройдет практически без осадков, то днем регион накроют кратковременные, а местами и сильные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 м/с.

Ночью по области ожидается от +19 до +24 градусов тепла, а днем ​​столбики термометров поднимутся до +31…+36 градусов выше нуля. В Харькове ночная температура будет составлять +21…+23 градусов тепла, а днем ​​воздух прогреется до +33…+35 градусов тепла.

Напомним, из-за глобального изменения климата украинские зимы становятся всё теплее, а плюсовая температура на новогодние праздники становится привычной нормой. При этом климатологи предупреждают, что холодное время года не исчезнет полностью, однако станет гораздо менее предсказуемым и нестабильным.

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