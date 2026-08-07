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Украинская баллистика станет новой проблемой для России: генерал армии объяснил почему
Украина успешно испытывает новые ракеты на фронте, говорит Николай Маломуж.
Украина владеет необходимой научной базой и компетенциями для разработки собственной баллистической ракеты, и этот процесс успешно продвигается вперед.
Об этом рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Как появление собственной баллистики повлияет на ход войны?
По словам Маломужа, в стране уже проводятся ответные испытания. В частности, ранее сообщалось о боевых тестах, во время которых украинская баллистика метко поразила цели непосредственно во время боевых действий.
Генерал отмечает, что после начала серийного производства таких ракет проблемы у россиян существенно увеличатся. Силы обороны смогут оперативно наносить удары по стратегически важным для врага объектам, таким как военные аэродромы, предприятия по производству ракет и другие заводы российского ВПК.
«Там будет гораздо больше взрывчатки. Это уже не 50 килограммов, прилетающих вместе с дроном, а 250 и даже больше килограммов», — подчеркнул Николай Маломуж.
Украинская баллистическая ракета — последние новости
Напомним, украинская компания Fire Point готовит первое испытание системы Freya с перехватом баллистической ракеты, которое планируется провести летом 2027 года.
Также мы писали, что первые удары по украинскому баллистическому оружию по ключевым объектам в Москве и на территории России могут состояться осенью этого года.
К слову, Михаил Федоров рассказал, что ждет российские пусковые установки после появления новой украинской ракеты.