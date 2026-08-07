Украинская баллистика станет новой проблемой для России: генерал армии объяснил почему

Украинская баллистическая ракета / © скриншот с видео

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Украина владеет необходимой научной базой и компетенциями для разработки собственной баллистической ракеты, и этот процесс успешно продвигается вперед.

Об этом рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Как появление собственной баллистики повлияет на ход войны?

По словам Маломужа, в стране уже проводятся ответные испытания. В частности, ранее сообщалось о боевых тестах, во время которых украинская баллистика метко поразила цели непосредственно во время боевых действий.

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Генерал отмечает, что после начала серийного производства таких ракет проблемы у россиян существенно увеличатся. Силы обороны смогут оперативно наносить удары по стратегически важным для врага объектам, таким как военные аэродромы, предприятия по производству ракет и другие заводы российского ВПК.

«Там будет гораздо больше взрывчатки. Это уже не 50 килограммов, прилетающих вместе с дроном, а 250 и даже больше килограммов», — подчеркнул Николай Маломуж.

Украинская баллистическая ракета — последние новости

Напомним, украинская компания Fire Point готовит первое испытание системы Freya с перехватом баллистической ракеты, которое планируется провести летом 2027 года.

Также мы писали, что первые удары по украинскому баллистическому оружию по ключевым объектам в Москве и на территории России могут состояться осенью этого года.

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К слову, Михаил Федоров рассказал, что ждет российские пусковые установки после появления новой украинской ракеты.

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