Яке церковне свято в Україні 8 серпня

Церковне свято 8 серпня / © pexels.com

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8 серпня (21 серпня), в православному календарі день пам’яті святого Еміліана ісповідника, єпископа Кизицького. Майбутній святитель розпочав свій духовний шлях у монастирі, заснованому святим патріархом Тарасієм Константинопольським. Там він здобув глибокі знання Святого Письма, прославився благочестивим життям, смиренням і суворою аскезою. Його чесноти привернули увагу церковної спільноти, тому згодом Еміліана обрали єпископом міста Кизик, що знаходилося на узбережжі Мармурового моря.

Очоливши Кизицьку єпархію приблизно наприкінці VIII століття, святитель дбав про духовне життя своєї пастви. Він був відомий як милосердний архіпастир, допомагав нужденним, підтримував знедолених та проповідував християнське життя власним прикладом.

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Найважчим випробуванням для святого стали роки правління візантійського імператора Лева V Вірменина (813–820), який відновив політику іконоборства. Імператор вимагав від єпископів відмовитися від шанування святих ікон та підтримати нові державні постанови.

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815 року Еміліана разом з іншими єпископами викликали до імператорського палацу. Під час цієї зустрічі саме він першим відкрито заперечив володареві. Святитель заявив, що питання віри повинні вирішуватися Церквою, а не світською владою. Його слова стали прикладом твердого захисту церковної незалежності та православного вчення.

Відмова підкоритися наказам імператора дорого коштувала святителю. Його позбавили свободи, відправили у заслання та піддали численним стражданням. Попри важкі умови ув’язнення, Еміліан не зрікся своїх переконань і не погодився засудити шанування святих ікон.

У засланні він провів останні роки життя. За церковною традицією, святий помер близько 820 року, залишившись вірним Христу до останнього подиху. Саме тому Церква шанує його не як мученика, а як ісповідника — того, хто витерпів переслідування за віру, але не був страчений безпосередньо за неї.

Церковне свято в Україні 8 серпня за старим календарем

За старим церковним календарем 8 серпня в Україні вшановували пам’ять преподобномучениці Параскеви. У період гонінь на християн Параскеву схопили за відкрите сповідування віри в Ісуса Христа. Незважаючи на катування та погрози, вона відмовилася зректися своїх переконань і залишилася вірною Господу до кінця. За це святу було страчено, а Церква прославила її як преподобномученицю — черницю, яка прийняла мученицьку смерть за християнську віру.

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Прикмети 8 серпня

Народні прикмети 8 серпня / © pexels.com

Ранкова роса рясна — день буде сонячним і теплим.

Дощ 8 серпня — осінь очікується дощовою та прохолодною.

Бджоли активно літають — найближчі дні будуть ясними.

Що не можна робити 8 серпня

Не рекомендували користуватися ножами, сокирами чи іншими гострими предметами, адже вірили, що це може призвести до випадкових поранень. Не радили шити, вишивати чи займатися будь-яким рукоділлям, щоб разом із ниткою не «зашити» власне щастя та добру долю. Крім того, цього дня намагалися не нарікати на життя, не скаржитися на труднощі й не впадати у зневіру, вважаючи, що негативні слова можуть притягнути нові проблеми.

Що можна робити 8 серпня

У народі вірили, що 8 серпня вітер має особливу силу очищення. Вважалося, що він здатний розвіяти смуток, тривоги та всі життєві негаразди. Тому люди виходили на відкрите місце, ставали назустріч вітру й подумки просили його забрати все, що обтяжує душу. Існувало також повір’я: якщо стати на перехресті, щиро загадати найзаповітніше бажання і дочекатися пориву вітру, який торкнеться обличчя, то мрія неодмінно здійсниться.

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