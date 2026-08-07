Росія може атакувати з Білорусі: командир назвав тривожний сценарій

Денис Капустін / © Фото з відкритих джерел

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Існує ймовірність, що російські війська можуть відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською чи Сумською областями, використовуючи територію Білорусі.

Про це заявив командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін в інтерв’ю Новини.LIVE.

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Наступ Росії з Білорусі: Капустін назвав можливий сценарій

За словами командира РДК, небезпека вторгнення з боку Білорусі знову стає реальною. Він зазначив, що після 24 лютого 2022 року для нього не існує нереалістичних сценаріїв розвитку подій.

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«Я думаю, що мобілізація — це справді спроба порушити той певний баланс, який зараз зберігається на фронті. Ну або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту, де Чернігів, на спільному кордоні з Республікою Білорусь. Ось це цілком можливо, що нас чекає напад з того боку. Бо це теж один із варіантів порушити нинішній баланс сил», — пояснив він.

Коментуючи ситуацію в сусідній країні та рівень контролю з боку Кремля, командир РДК звернув увагу на нещодавні переговори між російським та білоруським керівництвом. На його думку, це свідчить про тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Натомість їхня зустріч тривала цілих 2 дні. Ми можемо лише здогадуватися, звичайно, що відбувалося. Але, судячи з усього, Володимир Володимирович переконував пана Лукашенка в тому, що варіантів у нього немає», — зазначив Капустін.

Крім того, командир РДК додав, що на території Білорусі фіксуються поточні військові приготування.

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«Там зараз якісь навчання ТрО відбуваються на території Білорусі. Формування десантно-штурмових груп», — зауважив Капустін.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України спростували чутки про нібито підготовку Росії до нового вторгнення через Чернігівську область, які масово ширилися Telegram-каналами.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що РФ планує використати Чернігівську область для ймовірного наступу або здійснити біля кордону демонстративні дії, щоб змусити ЗСУ перекинути сили з інших гарячих напрямків.

Як розповів заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, восени російські війська, найімовірніше, кинуть головні сили на захоплення Костянтинівки, Слов’янська та Краматорська.

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До слова, раніше Володимир Зеленський попереджав, що російський «фюрер» Володимир Путін готує нову масштабну мобілізацію в Росії, залучивши до війни сотні тисяч військових. Такий сценарій становитиме значну небезпеку.

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