Чому у Києві роками не будують нові укриття: у Київраді назвали головну причину

Укриття / © Associated Press

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У Києві роками не можуть налагодити будівництво нових укриттів, хоча кошти на це виділяють.

У Київраді пояснили ТСН.ua, що місто не має повноважень безпосередньо проводити тендери на будівництво чи змушувати районні адміністрації встановлювати захисні споруди.

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Хто відповідає за будівництво укриттів у Києві

Відповідно до законодавства, саме районні у Києві державні адміністрації визначають, скільки укриттів потрібно району, де вони мають розташовуватися, якого формату бути та на скільки людей розраховані.

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Після цього РДА подають до Київради запити на будівництво нових укриттів, ремонт наявних та встановлення мобільних конструкцій. Київрада виділяє на це кошти.

Як зазначає депутат Київради Леонід Ємець, місто не може самостійно проводити тендери на будівництво укриттів^

«Київрада не може проводити тендери на будівництво, це заборонено законодавством. Тому проведення тендерів на будівництво, ремонт чи встановлення укриттів — це задача РДА. Вони мають оголосити тендер, провести його, визначити переможця, а також проконтролювати, щоб роботи були виконані вчасно і якісно».

За його словами, Київрада з 2022 року не відмовляла районним адміністраціям у виділенні коштів на ці потреби.

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Чому гроші на укриття не використовують

Проблема, як пояснює депутат, виникла не лише з фінансуванням. Після низки корупційних скандалів районні чиновники стали обережніше використовувати кошти.

«З тих часів посадовці РДА почали більш обережно ставитися до освоєння коштів. Але це призвело до того, що окремі райони просто перестали їх використовувати, особливо на будівництво нових укриттів», — каже він.

За словами Ємця, гроші при цьому не зникають. Якщо район не використав виділені кошти, вони залишаються зарезервованими та переходять на наступний рік.

Місто не може змусити райони будувати укриття

Ще одна проблема полягає у відсутності прямого впливу Київради на районні державні адміністрації.

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Леонід Ємець пояснює, що голови РДА не залежать від міської влади у питаннях призначення та звільнення:

«Бо по закону міськрада немає жодного стосунку ні до їх призначення, ні до їх звільнення, або їх кадрових перспектив. Голови РДА призначаються на посаду указом президента України за поданням Кабміну, і місцеве самоврядування у їхній долі щодо призначення або звільнення участі не бере».

За словами депутата, через це районні керівники не відчувають відповідальності перед містом:

«Відтак, відповідальності перед містом голови РДА не відчувають — можуть робити, що хочуть».

Водночас загальний контроль за станом та доступністю захисних споруд, координація заходів цивільного захисту та нагляд за розподілом фінансування через районні адміністрації входять до функцій КМВА.

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