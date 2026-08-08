11 днів переховувався у лісі: на Буковині затримали чоловіка, який стріляв у копів

Після нападу чоловік утік до лісового масиву

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На Буковині поліцейські затримали 54-річного жителя села Їжівці, який 28 липня під час санкціонованого обшуку відкрив вогонь по правоохоронцях і поранив двох оперативників. Після цього чоловік утік та 11 днів переховувався від поліції.

Про це повідомили у Нацполіції України.

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Правоохоронці прибули до помешкання чоловіка для проведення обшуку в межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. Під час слідчих дій він схопив зброю та почав стріляти.

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Двоє оперативників карного розшуку отримали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

Нападника затримали

Після нападу чоловік втік до лісу. На території області оголосили спеціальну поліцейську операцію. Упродовж 11 днів правоохоронці перевіряли можливі місця перебування підозрюваного та прочісували місцевість.

8 серпня поліцейські встановили місцеперебування чоловіка та затримали його. За даними правоохоронців, він переховувався у приміщенні, де зберігається суха трава.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські також виявили та вилучили набої.

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Досудове розслідування здійснюють за статтями про посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Буковині поліція розшукує 54-річного місцевого жителя, який під час проведення слідчих дій поранив двох правоохоронців із мисливської зброї та втік до лісу.

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