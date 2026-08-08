На Закарпатті 16-річний юнак на Audi збив 10-річного мотоцикліста і втік: у регіоні – бум ДТП з неповнолітніми водіями

10-річний «байкер» і 16-річний водій Audi, який утік у ліс: на Закарпатті стався бум ДТП з дітьми

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На Закарпатті сталася ДТП за участю двох неповнолітніх водіїв. 16-річний юнак за кермом автомобіля Audi збив двох дітей на мотоциклі.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

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Інцидент стався на Рахівщині у селі Чорна Тиса. 16-річний підліток гнав на великій швидкості на Audi та зіткнувся з незареєстрованим мотоциклом «KAVA», який рухався попутно.

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Як виявилося, за кермом «байка» перебував ще молодший водій — 10-річний хлопчик. Поруч на сидінні була його 8-річна пасажирка. Обоє отримали травми та були госпіталізовані.

Після ДТП 16-річний керманич автівки залишив місце події. За кілька кілометрів від місця аварії він покинув автомобіль у лісовій місцевості та втік. Однак співробітники поліції розшукали та затримали його.

Проте це ще не всі ДТП з неповнолітніми на Закарпатті. За останні дні у регіоні справжній «бум» на такі інциденти.

На Хустщині того ж вечора у місті Хуст 54-річний киянин на автомобілі Lexus зіткнувся з незареєстрованим мотоциклом «Mustang», яким керував 14-річний юнак.

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Підліток отримав численні травми та був госпіталізований. Обидва водії були тверезими.

Мукачівщина: уночі 1 серпня у селі Зняцьово 14-річний житель села Великі Лучки, керуючи незареєстрованим мотоциклом «Exdrive», здійснив наїзд на 35-річного місцевого мешканця.

Пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За результатами освідування неповнолітній водій мотоцикла був тверезим, а пішохід — п’яним.

Працівники ювенальної превенції проведуть профілактичну роботу та перевірять обставини, за яких діти отримали доступ до транспортних засобів. За результатами буде надано правову оцінку діям їхніх батьків.

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Поліція Закарпаття закликає батьків та опікунів не допускати дітей до керування мотоциклами, скутерами чи автомобілями.

«Дозволяючи малолітнім та неповнолітнім сідати за кермо без належних знань, досвіду та права керування, дорослі наражають на небезпеку як власних дітей, так і інших учасників дорожнього руху», — закликали правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині зіткнулися комбайн та мотоцикл. Унаслідок ДТП 16-річна пасажирка мотоцикла померла.

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