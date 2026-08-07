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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
294
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На Рівненщині зіткнулися комбайн та мотоцикл — вижили не всі

Унаслідок ДТП 16-річна пасажирка мотоцикла померла від зазнаних травм.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

На місці аварії

На Рівненщині сталася ДТП за участю комбайна та мотоцикла — загинула неповнолітня пасажирка двоколісного транспорту.

Про це повідомили у поліції.

Слідчі встановили, що водій комбайна Massey Ferguson, 28-річний мешканець села Зірне, виїжджаючи з другорядної дороги на головну з подальшим поворотом ліворуч, зіткнувся із зустрічним мотоциклом Viper під керуванням 19-річного місцевого жителя.

«Унаслідок ДТП 16-річна пасажирка мотоцикла померла від зазнаних травм. Під час руху керманич мотоцикла та його пасажирка перебували без мотошоломів. Відповідно з оглядом обидва водії були тверезі», — зазначили у відомстві.

28-річного водія комбайна затримали у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Закарпатті мотоцикл збив жінку, яка вийшла на дорогу. Після наїзду мотоцикліст проїхав ще кілька десятків метрів, після чого зупинився на узбіччі, впав з транспорту і помер.

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