Що поляки думають про реакцію влади на російську ракету: опитування

Польща / © Unsplash

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Майже 40 відсотків громадян Польщі негативно оцінюють дії влади після порушення повітряного простору країни російською ракетою під час масованого обстрілу України минулого тижня.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією SW Research на замовлення видання Onet.

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Ракета РФ в Польщі — як відреагували поляки на дії влади

Ситуація спровокувала суспільну дискусію щодо ефективності системи оповіщення населення. Зокрема, Люблінський воєвода повідомив, що у 10 з 17 повітів тривога не спрацювала належним чином.

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У відповідь Міністерство оборони анонсувало оновлення системи оповіщення RCB: текстові повідомлення надсилатимуться не лише під час загрози, а й після того, як вона мине. Крім того, відомство поширило спеціальний цифровий посібник з безпеки.

В опитуванні SW Research респондентам поставили питання: «Як ви оцінюєте ефективність реагування польської держави на вторгнення російської ракети на нашу територію 30 липня 2026 року?»

Результати показали, що 37,8% опитаних незадоволені діями уряду: 21,2% вважають, що влада впоралася «дуже погано», а 16,6% — «погано». Водночас 27,5% респондентів оцінили реакцію позитивно. Зокрема, 9% назвали її «дуже хорошою», 18,5% — «хорошою». Ще 22,8% вказали, що задоволені відповіддю «помірно», а 11,9% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування було проведене 5 серпня 2026 року методом онлайн-інтерв’ювання (CAWI) на базі SW Panel. Дослідження охопило 803 респонденти. Вибірка була репрезентативною за статтю, віком та місцем проживання опитаних.

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Ракета РФ у Польщі — останні новини

Нагадаємо, 30 липня на світанку, під час масованої атаки на Україну, ракета залетіла до Польщі. У Люблінському воєводстві, за 80 кілометрів від українського кордону, лунали сирени, а мешканці сіл Туробін і Тарнава чули вибухи. Вранці в полі неподалік знайшли величезну вирву.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ціллю, найімовірніше, була не Польща. Водночас він додав: «Два з об’єктів порушили польський повітряний простір».

Також ми писали, що польська влада надто мляво реагує на російську ракету у своєму небі. На думку політичного експерта Андрія Городницького, це особливо помітно на тлі жорстких заяв президента Польщі Навроцького та його команди щодо України та вшанування героїв ОУН-УПА.

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