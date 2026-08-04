Російська ракета в Польщі: у Варшаві викрили нову операцію Кремля після інциденту

Кремль. / © Associated Press

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Відразу після виявлення російської ракети в повітряному просторі Польщі та знаходження її уламків поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві 30 липня Москва розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію.

Про це заявили у польському Генштабі, повідомляє видання Wiadomości WP.

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За даними польських військових, головна мета таких інформаційних атак — дискредитація системи протиповітряної оборони Польщі, підрив довіри до її ефективності та висміювання дій військових і відповідних служб.

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«Російські ЗМІ та пропагандистські канали використовували неповну інформацію, відсутність офіційної ідентифікації об’єкта та розбіжності в перших повідомленнях для поширення альтернативних і непідтверджених інтерпретацій», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що рупори Кремля активно поширюють фейки про нібито українське походження ракети та намагаються поставити під сумнів ефективність системи протиповітряної оборони Польщі. Крім того, вони висміюють дії польських служб і просувають наратив, що інцидент став буцімто наслідком співпраці Варшави і Києва.

Окрім того, були «безпідставні спроби» пов’язати інцидент із присутністю президента Володимира Зеленського в Любліні 29 липня, де провів переговори з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Нагадаємо, після інциденту з російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі, Варшава викликала посла РФ Георгія Міхна. Як повідомив речник польського МЗС Мацей Вевір, російському дипломату вручили ноту протесту та закликали Москву припинити війну проти України.

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Водночас публіцист Віталій Портников вважає, що реакція Польщі на російську ракету була млява. Водночас, додав він, подібні інциденти є не випадковими, а перевіркою реакції. Польщі та Румунії слід запровадити спільне патрулювання неба з Україною.

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