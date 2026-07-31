Навроцький здивував реакцією на падіння ракети РФ в Польщі

Кароль Навроцький. / © Getty Images

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Президент Польщі Кароль Навроцький не буде скликати Раду національної безпеки після інциденту з російською крилатою ракетою Х-101, яка 30 липня впала на території країни.

Про це заявив речник президента Польщі Рафал Лешкевич, повідомляє Polsat News.

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За його словами, для президента зараз найважливіше — визначити, як ракета перетнула кордон. Навроцький очікує від уряду детального звіту щодо інциденту, а також дій, яких було вжито після порушення польського повітряного простору, аби оцінити дії відповідальних служб.

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«Не кожен випадок перетину неідентифікованого об’єкта через польський повітряний простір — у цьому разі російської ракети — вимагає скликання Ради національної безпеки», — висловився Лескевич.

Речник Навроцького наголосив, що за безпеку польського повітряного простору відповідають прем’єр-міністр Дональд Туск та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш.

«Президент, понад усе, очікує достовірних, детальних, дуже точних та чітких звітів про те, що сталося вчора», — зазначив він.

Окрім того, наголосив Лешкевич, президентський палац хоче отримати відповідь на запитання, які зміни було впроваджено після інциденту у вересні 2025-го, коли російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Адже тоді Навроцький скликав Раду національної безпеки й очікував на представлення рекомендацій щодо посилення системи протиповітряної оборони.

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Речник повідомив, що президент розмовляв з міністром національної оборони і прем’єром, а також підтримує зв’язок з начальником Генерального штабу.

Рафал Лешкевич наголосив, що глава держави спокійно очікує звітів та аналізів, які дозволять оцінити інцидент та зробити висновки на майбутнє.

Як повідомлялося, після того, як російська ракета залетіла до Польщі та впала, прем’єр Дональд Туск скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб, а також вирушив на місце події. Згодом, він підтвердив, що повітряний простір порушила російська крилата ракета Х-101.

У прокуратурі Любліна заявили, що вдалося встановити походження ракети Х-101, яку виготовили у другому кварталі цього року. Наразі триває огляд та каталогізація вилучених уламків. У цих заходах також бере участь фахівець з України.

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