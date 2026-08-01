У Польщі істерика через "українську провокацію" з ракетою Х-101: що з'ясували журналісти

Російський стратегічний T-95 атакує ракетою X-101 / © Associated Press

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У польському сегменті соціальних мереж поширюються конспірологічні теорії про те, що Україна нібито могла навмисно атакувати територію Польщі російською крилатою ракетою Х-101, уламки якої були виявлені поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія.

Польське видання Radar назвало такі твердження безпідставними та навело низку аргументів, які повністю виключають можливість подібної «провокації».

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За даними видання, прокуратура Любліна вже фактично підтвердила, що знайдений боєприпас є саме російською крилатою ракетою Х-101. Відтак, зазначають автори, версії про її нібито запуск Україною є черговим прикладом антиукраїнських наративів, які активно поширюються в інтернеті.

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Україна не могла отримати справну ракету

Першим аргументом Radar називає практичну неможливість отримання Україною боєготової ракети Х-101.

Видання зазначає, що більшість таких ракет або досягають своїх цілей, або перехоплюються українською протиповітряною обороною. Після падіння вони зазнають критичних пошкоджень, а уламки використовуються лише для криміналістичних досліджень, аналізу електроніки та документування російських воєнних злочинів. Відновити таку ракету до стану, придатного для бойового застосування, практично неможливо.

Україна не має носіїв для запуску Х-101

Другою причиною видання називає відсутність у Збройних силах України літаків, здатних застосовувати ракети цього типу.

Radar нагадує, що Х-101 є важкою авіаційною крилатою ракетою, яку можуть запускати лише стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Україна остаточно позбулася такої авіації ще у 2006 році, коли останні літаки були списані або передані Росії в межах програм роззброєння. Сучасні українські та західні винищувачі не здатні нести настільки важкі й габаритні ракети.

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Інтегрувати російську ракету з іншими літаками нереально

Третім аргументом автори називають технічну несумісність ракети Х-101 із будь-якими іншими платформами.

Видання пояснює, що навіть за наявності справної ракети та відповідного літака її використання вимагало б багатомісячної інтеграції з бортовими системами, доступу до російської технічної документації, спеціальних вузлів підвіски, програмного забезпечення та систем навігації. На думку Radar, реалізувати подібний проєкт у воєнних умовах фактично неможливо.

Політична логіка спростовує «провокацію»

Четвертим аргументом польське видання називає відсутність будь-якого політичного сенсу для України здійснювати подібні дії.

Журналісти наголошують, що Польща залишається одним із ключових союзників Києва та головним логістичним маршрутом постачання західної військової допомоги. Будь-яка навмисна атака на польську територію поставила б під загрозу стратегічне партнерство між країнами, завдала б Україні величезних політичних і репутаційних втрат та не принесла б жодних практичних вигод.

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У Radar підсумовують, що технічні можливості, військова логіка та політичні обставини однозначно свідчать про безпідставність конспірологічних версій, які поширюються в польських соцмережах щодо нібито української «провокації» із застосуванням ракети Х-101.

Нагадаємо, що посол Росії Георгій Міхно отримав ноту протесту від Міністерства закордонних справ Польщі після виклику до відомства через падіння ракети у Люблінському воєводстві 30 липня. Дипломата країни-агресорки також закликали припинити війну проти України.

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