Вибух на полігоні у Хмельницькому: п’ятьох зниклих військових досі шукають, нові деталі від влади

Ліквідація наслідків надзвичайної події у Хмельницькому / © Хмельницька міська рада

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У Хмельницькому від вечора попереднього дня триває масштабна ліквідація наслідків надзвичайної події.

Про поточну ситуацію, перебіг відновлювальних робіт та пошукову операцію повідомив міський голова Олександр Симчишин у Telegram.

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Станом на зараз до міської влади надійшло вже 235 звернень про пошкодження майна, і ці дані продовжують доповнюватися. Комісії вже встигли обстежити понад 100 будинків. Окрім приватних осель, руйнувань зазнали близько 30 багатоквартирних будинків — зокрема, вибито 27 вікон у місцях загального користування та пошкоджено 18 квартир.

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Допомога мешканцям та видача матеріалів

Першочергове завдання міських служб — ремонт дахів та тимчасове закриття віконних отворів для захисту житла від негоди. Потерпілим вже видано понад 150 листів шиферу, 600 метрів плівки, 500 м/п дерев’яної рейки та 183 вирізані шибки.

Де отримати будматеріали та подати заяву:

Штаб допомоги та пункт видачі будівельних матеріалів працює за адресою: вул. Симона Петлюри, 52.

Що можна отримати: поліетиленову плівку, порізане за розмірами скло, шифер, покрівельний металопрофіль, OSB-плити та пиломатеріали.

Графік роботи: У неділю штаб працюватиме до 15:00.

Тут також можна подати офіційну інформацію про пошкоджене майно для подальшого отримання грошової матеріальної допомоги на ремонт.

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Розмінування території та пошукова операція

Паралельно підрозділи ДСНС продовжують обстеження території, прилеглої до полігону. Усі виявлені боєприпаси та вибухонебезпечні предмети вилучаються для подальшого знешкодження. Для мінімізації ризиків сапери активно залучають сучасні роботизовані комплекси.

На жаль, інформації щодо долі п’ятьох військовослужбовців поки немає. Пошуково-рятувальна операція та слідчі дії тривають безперервно.

Нагадаємо, вдень 31 липня на території полігону однієї з військових частин за межами Хмельницького сталася надзвичайна подія. Сталася серія вибухів і почалася детонація.

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