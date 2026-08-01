У цій країні понад 40% жителів — мільйонери: секрет криється не лише в розкоші

© Freepik

Реклама

Князівство Монако залишається найбагатшою державою світу за рівнем добробуту населення та водночас однією з найменших країн планети. Тут понад двоє з кожних п’яти жителів є мільйонерами, а більшість резидентів не сплачують податок на доходи фізичних осіб.

Про це пмше Daily Mail.

Реклама

Площа Монако становить лише близько двох квадратних кілометрів — це менше, ніж площа Центрального парку в Нью-Йорку. Пройти країну від одного кордону з Францією до іншого можна приблизно за годину пішки. Попри свої розміри, князівство є суверенною державою зі власним прапором, главою держави та місцем в Організації Об’єднаних Націй.

Реклама

У Монако проживає майже 39 тисяч людей, що робить його однією з найбільш густонаселених держав світу. При цьому понад 40% мешканців мають статки щонайменше один мільйон доларів у ліквідних інвестиційних активах. За цим показником Монако не має аналогів серед міст і держав світу.

Експерти пояснюють таку концентрацію багатства насамперед податковою політикою країни. З 1869 року Монако не стягує податок на доходи фізичних осіб із більшості своїх резидентів. Виняток становлять громадяни Франції, для яких діє окрема податкова угода між двома країнами.

Саме через такі умови князівство вже десятиліттями приваблює найбагатших людей світу. Водночас обмежена територія створює величезний попит на нерухомість, через що місцева адреса сама по собі стала цінним активом.

Аналітики зазначають, що поєднання мінімальних податків, престижної локації на Лазурному узбережжі та гострого дефіциту житла перетворило Монако на своєрідний центр світового багатства. Саме тому невелика держава залишається унікальним прикладом того, як податкова модель і обмежена площа можуть формувати одну з найзаможніших спільнот у світі.

Реклама

Як ми писали, у США польський мільйонер Пьотр Щерек опинився в центрі скандалу після того, як на очах у глядачів вихопив кепку, призначену для юного вболівальника, під час турніру US Open. Інцидент потрапив на відео й викликав хвилю обурення в соцмережах. Після критики бізнесмен визнав, що припустився «величезної помилки», пояснивши, що нібито подумав, ніби тенісист передавав сувенір саме йому. Згодом він перепросив і повернув кепку хлопчику.

Новини партнерів