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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Мільйонеру, що побрався з екскоханим своєї доньки, висунули ще 15 звинувачень у сексуальних злочинах

Баррі Дрюїтт-Барлоу та його чоловіка Скотта звинувачують у низці правопорушень, які нібито могли тривати понад десять років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
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Баррі Дрюїтт-Барлоу та його чоловік Скотт

Баррі Дрюїтт-Барлоу та його чоловік Скотт / © Getty Images

Британський мільйонер Баррі Дрюїтт-Барлоу, який раніше опинився в центрі уваги через шлюб із колишнім хлопцем своєї доньки, отримав ще 15 звинувачень у межах розслідування щодо ймовірних сексуальних злочинів.

Про це пише LADbible.

57-річному Баррі Дрюїтт-Барлоу та його 32-річному чоловікові Скотту Дрюїтт-Барлоу інкримінують злочини, які, за версією слідства, могли відбуватися у період від 2013 до 2026 року. Правоохоронці заявляють, що чоловіки могли обирати жертвами та вербувати молодих чоловіків у Великій Британії.

Подружжя, яке 2025 року придбало футбольний клуб «Малдон & Тіптрі» (Maldon & Tiptree FC), що виступає поза професійною лігою, нещодавно з’явилося в Королівському суді Челмсфорда. Там проти них висунули ще 18 нових звинувачень.

Обидва чоловіки залишатимуться під вартою. Засідання щодо визнання вини заплановане на вересень, а попередню дату судового розгляду призначили на 18 січня.

Серед нових звинувачень, висунутих Баррі Дрюїтт-Барлоу:

  • два епізоди сексуальних дій із дитиною;

  • два епізоди оплати сексуальних послуг дитини;

  • п’ять епізодів зґвалтування;

  • чотири епізоди сексуального насильства;

  • примус особи до сексуальних дій без її згоди;

  • сприяння або підбурювання до сексуальних дій.

Скотту Дрюїтт-Барлоу додатково висунули звинувачення у сприянні або підбурюванні до сексуальних дій, а також у двох епізодах зґвалтування.

Раніше Баррі Дрюїтт-Барлоу був заарештований 6 травня. Тоді йому висунули звинувачення у трьох випадках сексуального насильства над чоловіком, чотирьох випадках зґвалтування чоловіка віком від 16 років, а також у двох випадках організації або сприяння поїздці іншої людини з метою експлуатації.

Скотта Дрюїтт-Барлоу також звинувачують у сексуальному насильстві над чоловіком, зґвалтуванні чоловіка віком 16 років або старше та двох випадках організації чи сприяння поїздці іншої особи з метою експлуатації.

Обидва чоловіки «категорично заперечили» початкові звинувачення під час першої появи в суді 8 травня.

Баррі Дрюїтт-Барлоу та його чоловік Скотт / © Getty Images

Баррі Дрюїтт-Барлоу та його чоловік Скотт / © Getty Images

Баррі Дрюїтт-Барлоу став відомим у Великій Британії після того, як разом зі своїм колишнім партнером став одним із перших відкритих батьків-геїв у країні. 1999 року пара стала батьками завдяки сурогатній матері.

Пізніше мільйонер почав стосунки зі Скоттом Дрюїтт-Барлоу, який раніше мав прізвище Гатчінсон. Ці стосунки стали причиною його розриву з тодішньою партнеркою 2019 року. До цього Скотт працював особистим помічником Баррі, а також був хлопцем його доньки Саффрон.

Окрім бізнесу, Баррі Дрюїтт-Барлоу також з’являвся у телевізійних проєктах, зокрема в реалітішоу Rich House, Poor House та Below Deck Sailing Yacht.

У поліції Ессекса повідомили, що двоє чоловіків, яких раніше затримали в межах розслідування справи про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, отримали додаткові звинувачення.

У заяві правоохоронців йдеться: “Двоє чоловіків, заарештованих у рамках розслідування справи про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, були звинувачені в інших злочинах. Детективи Управління з розслідування тяжких злочинів поліції Ессекса продовжують розслідування після арештів, здійснених минулого місяця. Ми можемо підтвердити, що 57-річному Баррі Дрюїтту-Барлоу наразі висунуто додаткові звинувачення у скоєнні ще 15 злочинів”.

Поліція також закликала всіх, хто може володіти інформацією щодо справи, звернутися до правоохоронців через спеціальний портал для повідомлень про серйозні інциденти.

Нагадаємо, поліція шукала наркотики, а знайшла викрадену картину Пікассо за мільйони євро.

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