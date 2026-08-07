Вимагав забиратися з Польщі: у Кракові чоловік напав на українця (відео)

Краків / © pixabay.com/DzidekLasek

Реклама

У польському Кракові стався резонансний інцидент на національному ґрунті. Невідомий чоловік агресивно переслідував українця та вимагав його повернення додому. Генеральне консульство України вже відреагувало на подію та звернулося до правоохоронних органів.

Про це свідчить відео з соціальних мереж та заяви на Facebook-сторінці дипломатичного відомства.

Реклама

На відео, знятому в Кракові, видно чоловіка, який агресивно поводиться із громадянином України, переслідує його та вигукує нецензурні й образливі висловлювання, зокрема через його українське походження.

Реклама

Також на записі зафіксовано епізод, коли агресивний чоловік рукою відштовхує дівчину, яка перебувала на місці інциденту.

Генконсульство України в Кракові повідомило, що чоловік із ролика також вимагав, щоб українець залишив Польщу та повернувся додому.

Дата публікації 14:50, 07.08.26 Кількість переглядів 13 У Кракові чоловік напав на українця: консульство відреагувало

Реакція Генконсульства на агресію щодо українця у Кракові

«Генеральне консульство України в Кракові рішуче засуджує будь-які прояви агресії, ксенофобії, дискримінації та приниження людської гідності за національною ознакою. Подібна поведінка та риторика є неприпустимими та потребують належного реагування«, — йдеться у заяві відомства.

У консульстві також повідомили, що підтримують контакт із компетентними польськими органами та розраховують на всебічне з’ясування обставин інциденту, а також на належну правову оцінку дій усіх причетних.

Реклама

Окрім цього, дипломатична установа закликала громадян України повідомляти польських правоохоронців і українські дипвідомства про випадки погроз, агресії, ксенофобії чи дискримінації. Як наголошується, належне документування таких інцидентів і їхня правова оцінка є важливими для ефективного реагування та протидії подібним проявам.

«Водночас наголошуємо, що окремі випадки агресивної поведінки не можуть бути підставою для узагальнень щодо усього польського суспільства. Високо цінуємо солідарність і підтримку, яку Польща та польський народ продовжують надавати Україні й українцям», — резюмували у Генконсульстві.

Нагадаємо, у Варшаві біля торговельного центру троє невідомих підлітків напали на 14-річного українця Назара, ображали його за національність та розпилили на хлопця пекучу речовину. Унаслідок нападу українець отримав опіки обличчя та вуха і був госпіталізований.

Новини партнерів