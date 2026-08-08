10-летний «байкер» и 16-летний водитель Audi, сбежавший в лес: в Закарпатье произошел бум ДТП с детьми

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На Закарпатье произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей. 16-летний парень за рулем автомобиля Audi сбил двоих детей на мотоцикле.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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Инцидент произошел на Раховщине в селе Черная Тиса. 16-летний подросток гнал на большой скорости на Audi и столкнулся с незарегистрированным мотоциклом KAVA, который двигался попутно.

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Как оказалось, за рулем байка находился еще младший водитель — 10-летний мальчик. Рядом на сиденье была его 8-летняя пассажирка. Оба получили травмы и были госпитализированы.

После ДТП 16-летний водитель автомобиля покинул место происшествия. В нескольких километрах от места аварии он покинул автомобиль в лесной местности и сбежал. Однако сотрудники полиции разыскали и задержали его.

Однако это еще не все ДТП с несовершеннолетними в Закарпатье. За последние дни в регионе настоящий бум на такие инциденты.

На Хустщине в тот же вечер в городе Хуст 54-летний киевлянин на автомобиле Lexus столкнулся с незарегистрированным мотоциклом Mustang, которым управлял 14-летний юноша.

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Подросток получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Оба водителя были трезвыми.

Мукачевщина: ночью 1 августа в селе Знятиво 14-летний житель села Великие Лучки, управляя незарегистрированным мотоциклом «Exdrive», совершил наезд на 35-летнего местного жителя.

Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. По результатам исследования несовершеннолетний водитель мотоцикла был трезвым, а пешеход — пьяным.

Сотрудники ювенальной превенции проведут профилактическую работу и проверят обстоятельства, при которых дети получили доступ к транспортным средствам. По результатам будет дана правовая оценка действиям их родителей.

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Полиция Закарпатья призывает родителей и опекунов не допускать детей к управлению мотоциклами, скутерами или автомобилями.

«Позволяя малолетним и несовершеннолетним садиться за руль без надлежащих знаний, опыта и права управления, взрослые подвергают опасности как собственных детей, так и других участников дорожного движения», — призвали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области столкнулись комбайн и мотоцикл. В результате ДТП 16-летняя пассажирка мотоцикла скончалась.

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