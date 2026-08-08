Лукашенко поразил заявлением о причине войны России в Украине

Александр Лукашенко. / © Associated Press

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«Президент» Белоруссии Александр Лукашенко выдал новое заявление о причинах полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщили белорусские телеграмма-каналы, пище Цензор.нет.

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Причина полномасштабной войны, начатой РФ, по словам Лукашенко, коррупция и «кража» внутри Украины. Таким образом диктатор фактически попытался переложить ответственность за агрессию Кремля на внутренние проблемы Украины.

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Заметим, призывая белорусских чиновников не злоупотреблять своими полномочиями, и Лукашенко неожиданно поставил Украину в пример.

«Поверьте моему опыту, война в Украине начиналась не с каких-то проблем, а с краж, с коррупции. Когда врали, брали страна богатая, карманы набивали. И дошли до войны, не поделили», — заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор также заявил, что лучше быть «чуть беднее, но без войны». Собравшиеся встретили эти слова одобрительными возгласами. В то же время Лукашенко продолжил рассуждать о поведении чиновников и призвал их не стремиться к чрезмерному обогащению.

«Я им говорил, что главное сегодня то, что, цитирую, у гроба карманов нет. Если ты заработал, можешь кому помочь — помоги. Не надо набивать карманы», — заявил он.

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Напомним, офис президента Украины официально попросил генпрокурора рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Отметим, что лидер Белоруссии как близкий союзник «фюрера» Владимира Путина разрешил Москве использовать свою страну как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го.

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