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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
541
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 августа?

Луна рассказывает

День, когда очень легко потерять энергию, которая — из-за перманентных ссор и конфликтов — будет утекать в неизвестном направлении.

Луна рекомендует

Энергию, отпущенную звездами и природой, необходимо тратить разумно: не стоит и пытаться сделать все и сразу, лучше планомерно распределите задачи на все течение дня.

Луна предостерегает

За серьезные проекты браться не стоит — лучше сосредоточиться на монотонных бытовых делах, во время исполнения которых трудно что-нибудь испортить. Силы, которыми мы располагаем, лучше потратить на решение профессиональных, личных и бытовых вопросов. Все покупки, сделанные в этот день, окажутся со скрытым браком, который обнаружится не сразу, а спустя некоторое время, когда возвращать приобретенное обратно будет поздно, поэтому от шопинга рекомендуется отказаться.

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