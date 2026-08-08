Условия єОселі: что изменилось в 2026 году и кто может приобрести квартиру

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В Украине вступили в силу изменения в государственную программу доступной ипотеки «єОселі». Теперь отдельные категории ветеранов и семей погибших защитников получат более выгодные условия кредитования, часть внутренне перемещенных лиц сможет использовать жилищный ваучер для первого взноса, а допустимую площадь жилья для участников программы увеличили.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрфинжилла«.

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Какие новые условия для ветеранов

Теперь государство будет компенсировать процентную ставку по кредитам, оформленным в рамках программы «єОселя», для ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины.

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Новые условия предусматривают:

до 3% годовых в течение первых 10 лет деяния кредитного контракта;

до 6% годовых, начиная с 11 года.

Воспользоваться такими условиями могут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

участники войны;

семьи погибших или умерших ветеранов войны;

семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Кто еще получит льготы

Право на компенсацию процентной ставки также получили военнослужащие из числа резервистов, призываемых в особый период, а также члены их семей.

Если резервист оформил кредит по программе «єОселя» после 11 января 2026 года, для него могут перечислить условия кредитования с даты заключения договора при условии соответствия требованиям программы.

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Как изменились условия для ВПЛ

Правительство также разрешило отдельным категориям внутренне перемещенных лиц использовать жилищный ваучер для уплаты первого взноса по ипотеке.

Такой возможностью могут воспользоваться ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Какую квартиру теперь можно купить

Еще одно изменение касается нормативной площади жилья, которое можно приобрести по программе.

Для семей из двух или трех человек максимальную площадь увеличили:

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квартира — до 73,5 кв. м ;

жилой дом — до 83,5 кв. м.

Кроме того, при определении состава семьи для участия в программе теперь будут учитываться дети до 21 года.

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