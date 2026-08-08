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Миллионы лет жизни под льдом: ученые раскрыли тайну Кровавых водопадов
Учёные предполагают, что под ледником сохранились следы древней связи между Антарктидой и океаном.
Исследователи Кровавого водопада в Антарктиде обнаружили под ледником Тейлора активное сообщество микроорганизмов, которое, возможно, сохранило следы древней морской экосистемы, изолированной от внешнего мира на протяжении миллионов лет.
О результатах исследования сообщает издание The Daily Galaxy.
Кровавые водопады — одно из самых загадочных природных явлений Антарктиды. Красная вода, вытекающая из-под ледника в озеро Бонни, привлекла внимание ученых еще после открытия геологом Томасом Гриффитом Тейлором во время экспедиции 1911 года. Впоследствии выяснилось, что необычный цвет потока связан с богатой железом водой.
Живые свидетели далекого прошлого
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, было посвящено микроскопическим эукариотам — организмам со сложными клетками, к которым относятся микроводоросли и другие одноклеточные формы жизни.
Команда под руководством микробиолога Анджелы Зумплис из Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировала 167 образцов, собранных в районе Кровавых водопадов, Сухих долин Мак-Мердо и прилегающих морских территорий. Учёные исследовали воду, отложения, лёд и ил, используя экологическую РНК, чтобы определить не только наличие организмов, но и их активность.
По словам Зумплис, молекулярные признаки обнаруженных организмов продемонстрировали «удивительно сильный морской сигнал». Это может свидетельствовать о том, что под ледником сохранились следы древней связи между Антарктидой и океаном.
Миллионы лет изоляции
Среди обнаруженных организмов были диатомовые водоросли, динофлагелляты, гаптофиты и ресничные, которые обычно ассоциируются с морскими экосистемами. В то же время исследователи не обнаружили убедительных признаков того, что эти организмы недавно были занесены в этот район ветром с побережья.
Напротив, результаты указывают на существование локальной популяции, которая в течение длительного времени оставалась изолированной от других популяций. Некоторые обнаруженные организмы также имеют генетические отличия от современных сородичей.
По мнению ученых, они могут быть потомками морской экосистемы, оказавшейся в ловушке после того, как древняя морская вода проникла в этот регион ещё до формирования современного антарктического ледяного щита.
Подземный рассол стал естественным укрытием
Исследователи предполагают, что соленая вода под ледником могла оставаться в жидком состоянии даже в периоды значительного похолодания. Это создало своеобразное подземное укрытие, где отдельные микроорганизмы смогли пережить чрезвычайно неблагоприятные условия.
Часть организмов смогла приспособиться к высокой концентрации соли, тогда как другие, вероятно, переживали длительные периоды бездеятельности. При этом анализ показал признаки того, что часть микроорганизмов и в настоящее время реагирует на изменения температуры, солености и необычного химического состава среды.
Профессор Эндрю Аллен подчеркнул, что результаты свидетельствуют именно о «устойчивом выживании, а не просто о переносе» организмов в этот район.
Это открытие может иметь значение далеко за пределами исследования Кровавых водопадов. По словам ученых, эта изолированная экосистема фактически представляет собой своеобразное биологическое окно в прошлое Антарктиды, которое позволяет исследовать не только древние условия окружающей среды, но и то, как живые организмы приспосабливаются к экстремальным изменениям.
Авторы исследования считают район Кровавых водопадов уникальным природным убежищем древних эволюционных линий. Его дальнейшее изучение может помочь понять, как реликтовые экосистемы переживали прошлые климатические изменения и насколько уязвимыми могут оказаться полярные регионы в будущем.
Напомним, появление изолированных пресноводных лагун и опресненных прибрежных участков Мертвого моря, где неожиданно закипела жизнь, вызвало значительный резонанс среди ученых и верующих. Религиозные общины видят в этом исполнение древних пророчеств о конце света.