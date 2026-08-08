Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 августа 2026

Гороскоп на 10-16 августа 2026 / © Associated Press

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11 августа Марс переходит в знак Рака до 28 сентября. Энергия становится менее прямолинейной и более эмоциональной. Люди чаще принимают решения, опираясь на чувства, желание защитить близких, сохранить привычную стабильность или создать безопасные условия для будущего. Повышается интерес к вопросам семьи, жилья, недвижимости, ремонта, переезда и всего, что связано с патриотизмом, домом и родовыми традициями, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В этот же день Уран образует гармоничные аспекты с Меркурием и Венерой. Это приносит неожиданные знакомства, нестандартные идеи, удачные предложения и возможность быстро решить вопросы, которые долго оставались без движения. Хорошее время для обучения, оформления документов, переговоров, поиска новых источников дохода, обновления техники, запуска современных проектов и общения с людьми, которые способны открыть перед вами новые перспективы.

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Главным событием недели становится солнечное затмение 12 августа в знаке Льва. Оно завершает определенный жизненный этап и одновременно открывает новый цикл. Особенно значимыми окажутся темы самореализации, творчества, любви, отношений с детьми, лидерства и личных амбиций. События ближайших дней вокруг затмения часто становятся отправной точкой больших перемен.

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После напряжённого пика первой половины недели наступает короткая фаза прояснения. Общение, договорённости и обучение идут легче благодаря гармоничным связям Меркурия с Венерой (13 августа) и Юпитером (15 и 16 августа).

Но вскоре вновь ощущается туманность и эмоциональная перегрузка из‑за взаимодействия Марса и ретроградного Нептуна 17 августа, создавая атмосферу, где ясность сменяется неопределённостью, а интуиция в плане безопасности становится важнее логики. Также ввозрастает вероятность ошибок из-за невнимательности, ложных ожиданий, недостоверной информации.

Овен

Неделя поднимает вопросы, которые вы долго откладывали. Дом, семья, отношения с близкими или личное пространство потребуют больше внимания, чем обычно. Не торопитесь менять всё сразу. Иногда достаточно честно признать, что прежний порядок вещей больше не приносит спокойствия. Вторая половина недели открывает возможности для полезных знакомств и разговоров, способных изменить ваши планы.

Телец

Новый путь вначале может показаться сложным, однако каждый следующий шаг будет укреплять уверенность и приближать к цели. Одни предложения появятся неожиданно, другие заставят отказаться от привычных взглядов. Информация, которую вы получите, окажется значительно важнее, чем покажется сначала. Будьте внимательны к словам окружающих и случайным совпадениям, но не позволяйте чужим обещаниям влиять на ваши решения.

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Близнецы

Главное внимание будет сосредоточено на деньгах, личных ресурсах и ощущении собственной ценности. Появится возможность укрепить финансовое положение или найти дополнительный источник дохода. В то же время неделя поможет понять, какие ваши способности до сих пор оставались недооценёнными. Именно они могут стать основой для будущего роста и открыть перед вами новые материальные перспективы.

Рак

Для вас начинается новый жизненный этап, связанный с личными решениями, образом жизни и отношением к самому себе. Возрастает желание самостоятельно выбирать направление и перестать жить по чужим ожиданиям. Многие почувствуют прилив энергии и готовность действовать, меняя привычные обстоятельства в свою пользу. Чем спокойнее вы будете, тем больше возможностей сумеете использовать себе во благо.

Лев

Неделя заставит остановиться и посмотреть на происходящее с другой стороны. Некоторые события покажут, что определённая глава жизни подходит к завершению. Не цепляйтесь за прошлое только потому, что оно знакомо. Освободившееся место очень скоро займут новые возможности, хотя пока они могут быть неочевидны. Однако важно сохранять выдержку и не превращать эмоциональные реакции в окончательные решения.

Дева

Старые связи могут неожиданно принести пользу, а новые знакомства окажутся перспективнее, чем кажется вначале. Хорошее время для коллективной работы, обсуждения будущих проектов и поиска единомышленников. Не исключено, что именно сейчас в вашей жизни появится человек, который поможет посмотреть на привычные задачи по-новому или откроет дверь к возможностям, о которых вы раньше даже не задумывались.

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Весы

Неделя помогает укрепить положение в профессии и сделать шаг к более высоким целям. Ваши идеи способны заинтересовать влиятельных людей или инвесторов. Не бойтесь брать на себя ответственность, если понимаете, что готовы к следующему уровню. Будьте открыты необычным предложениям и не отказывайтесь от приглашений на встречи и мероприятия — самые ценные перемены могут начаться с одного разговора.

Скорпион

Перед вами открываются новые горизонты. Возникает желание сменить направление деятельности, отправиться в поездку, начать обучение или расширить свои возможности. Всё, что связано с развитием, сейчас имеет хорошие перспективы. Не позволяйте временным сомнениям остановить движение вперёд. В конце недели избегайте споров с руководством и не принимайте решения под давлением.

Стрелец

Неделя выводит на первый план вопросы общих финансов, обязательств и доверия. Некоторые ситуации покажут, кто действительно готов идти рядом, а кто лишь пользуется вашей поддержкой. Не бойтесь завершать отношения, проекты или договорённости, которые давно перестали приносить развитие. Освободившееся пространство скоро заполнится новыми возможностями, более надёжными союзами и перспективами, способными изменить вашу жизнь к лучшему.

Козерог

Основные события разворачиваются в сфере партнёрства, личных и деловых взаимоотношений. Возможны важные разговоры, новые договорённости или необходимость пересмотреть прежние условия сотрудничества. Сейчас особенно важно слушать не только себя, но и другого человека. Именно взаимные уступки помогут сохранить то, что действительно ценно. Хорошее время для избавления от лишнего груза — как материального, так и эмоционального.

Водолей

Повседневные дела потребуют большей организованности. Наступает благоприятный момент для наведения порядка в работе, режиме дня и вопросах здоровья. Маленькие изменения постепенно приведут к большим результатам, если вы будете действовать последовательно, а не пытаться решить всё за один день. Сейчас особенно важно отказаться от привычек, которые забирают энергию и время, но не приносят пользы.

Рыбы

Не перегружайте себя чужими обязанностями — сейчас важно правильно распределять силы. Чем лучше вы расставите приоритеты, тем легче справитесь с текущими задачами и тем быстрее увидите первые результаты своих усилий. Эта неделя помогает создать прочную основу, которая позволит чувствовать себя увереннее и спокойнее в ближайшие месяцы. Сохраняйте здравый взгляд на новые знакомства и красивые обещания — не всё окажется таким, каким выглядит сначала.

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