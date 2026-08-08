Чемпион мира по ММА Гудзь оказался в центре скандала из-за связей с культурой РФ: реакция бойца возмутила фанатов

Георгий Гудзь

Реклама

Украинский бренд исключил многократного чемпиона мира по ММА Георгия Гудзя из фотопроекта, приуроченного к Дню Независимости, после волны возмущения, вызванной его связями с российской культурой.

История началась с фотопроекта, который должен был рассказать о современной Украине. Среди его участников оказался Георгий Гудзь. Именно этот спортсмен должен был представлять букву «Ґ». Однако внимание аудитории быстро сместилось с его спортивных достижений на общественную деятельность. Пользователи обратили внимание на язык постов бойца. Также вспомнили его контент с российскими артистами. После критики бренд пересмотрел своё решение.

Реклама

Они не стали спорить с аудиторией и признали, что недостаточно тщательно проверили публичную деятельность спортсмена.

Реклама

«Нашей целью было показать людей, которые формируют сильный образ Украины и современную украинскую идентичность в культуре, спорте, литературе, музыке, вооруженных силах, спецслужбах и других сферах нашей жизни. В то же время мы упустили важные моменты в его публичных высказываниях. Это наша ответственность. Именно поэтому его не будет в списке участников проекта. Для нас принципиально важно говорить об украинской культуре, поддерживать её развитие и делать её заметной в мире», — говорится в заявлении бренда.

Фотопроект

Причиной резонанса стали не спортивные достижения Гудзя, а контекст его публичных высказываний. Украинцы обратили внимание на то, что спортсмен в основном ведет социальные сети на русском языке. Кроме того, во время полномасштабной войны он публиковал совместные фото с российскими рэперами Guf и OBLADAET. В его контенте также звучали русскоязычные композиции. Даже новость о своём участии в проекте боец сопроводил треком группы «Каспийский груз».

Георгий Гудзь

Это вызвало сомнения относительно того, насколько такой участник соответствует концепции проекта, посвященного украинской идентичности. В итоге бренд решил не оставлять спортсмена среди «лиц» своей азбуки и отказался от его участия. Буква «Ґ», которую должен был представлять Гудзь, осталась без фотографии.

Сам спортсмен не оставил ситуацию без ответа. Он опубликовал пост на русском языке, в котором заявил, что не собирается менять себя ради одобрения аудитории.

Реклама

«Я такой, какой есть, не привык носить маски, но для страны сделал больше, чем 99% людей, сидящих по ту сторону экрана! Но, возможно, пришло время понять одну простую вещь: вы знаете только ту версию человека, которую вам показали. А настоящая история всегда остаётся за кадром! Кто знает меня лично, тот понимает мои жизненные ценности и взгляды как человека!», — отметил спортсмен.

Георгий Гудзь

Гудзь добавил, что не стремится нравиться всем и считает, что своими результатами обязан себе, близким и тренерам. По словам бойца, его главная задача — оставаться чемпионом.

Кроме того, спортсмен прокомментировал решение об исключении его из проекта. Он подчеркнул, что не просил бренд приглашать его на съемку, а потому, по его мнению, ответственность за выбор должна была оставаться за командой.

«Это не я обратился к бренду с просьбой принять меня в их команду, а они предложили мне стать лицом их проекта! Если вы приглашаете человека из-за его имени, достижений и личности — имейте смелость оставаться верными этому выбору, когда вокруг поднимается шум».

Реклама

Напомним, недавно ветеран войны Притула жестко раскритиковал Полякова за дружбу с россиянами.

Новости партнеров