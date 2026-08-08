Не всі продукти можна зберігати у фользі / © unsplash.com

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Зберігання повсякденних продуктів, таких як сире м’ясо або варений рис, здається простою справою. Однак, вибір правильної упаковки має вирішальне значення для нашого здоров’я.

Про це пише Mirror.

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Офіційні рекомендації свідчать, що кухонна фольга чи звичайна плівка далеко не завжди є найкращим вибором для збереження залишків їжі. Неправильне використання цих матеріалів може суттєво погіршити стан певних інгредієнтів та негативно вплинути на їхню придатність.

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Представники організації Food Standards Scotland (FSS) зазначають, що харчова плівка має суворі обмеження щодо використання. Експерти радять споживачам завжди уважно читати етикетки, оскільки не кожен тип такого пластику універсальний. Деякі види плівки не підходять для контакту з їжею.

До переліку продуктів, які не слід загортати таким способом, входять:

Будь-яка солодка чи несолодка випічка Торти з масляним кремом або шоколадною глазур’ю

Сире м’ясо із шаром жиру, наприклад, свіжий бекон

Різноманітні пироги з начинками Смажене м’ясо та вироби, приготовлені у фритюрі

Усі види сиру

Також фахівці категорично забороняють використовувати плівку в умовах, де вона може розплавитися та потрапити безпосередньо у вашу їжу. Це, перш за все, стосується духовки або гарячих каструль та сковорідок на увімкненій плиті.

Подібні суворі правила діють і з використанням кухонної алюмінієвої фольги. Експерти підкреслюють, що краще уникати застосування фольги або будь-яких контейнерів із алюмінію для зберігання продуктів із високим рівнем кислотності.

До списку інгредієнтів, які заборонено зберігати в металевій упаковці, належать: лайми та лимони, свіжі ананаси, всі види капусти, малина, ревінь, свіжі помідори та страви на їх основі, більшість інших видів м’яких фруктів та ягід.

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Нагадаємо, експерти із безпеки харчових продуктів попереджають: деякі залишки їжі стають потенційно небезпечними вже через 48 годин. Навіть якщо вони не змінили запах, колір чи смак, усередині можуть активно розмножуватися бактерії, здатні викликати серйозне харчове отруєння.

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