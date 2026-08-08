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В Україні рух потягів паралізований: деякі рейси запізнюються на понад 12 годин — список рейсів
Пасажирів попередили про масштабні затримки потягів по всій країні.
У суботу, 8 серпня, по всій Україні масово затримуються потяги «Укрзалізниці». Деякі рейси запізнюються на понад 12 год. Причиною масштабних збоїв у русі називають «вплив бойових дій».
Про це стало відомо з інформації на сайті «УЗ».
Через пошкодження залізничної інфраструктури, спричинені російськими атаками, рух поїздів на окремих ділянках ускладнений. Потяги змушені зупинятися, чекати на відновлення колій або рухатися із суттєвими затримками.
Із сайту компанії відомо, що найбільше затримуються рейси до Дніпра та з обласного центру. Зокрема, рейс №87/88 Дніпро-Головний-Ковель-Пасажирський запізнюється на майже 13 год., №41/42 Дніпро-Головний-Львів — на 12,3 год.
Зауважимо, більшість рейсів затримують на три-п’ять годин. Станом на 11:30 затримуються:
Нагадаємо, зранку 8 серпня армія РФ вдарили по пасажирському потягу «Київ-Суми». Дрон влучили по локомотиву. Крім того, пошкоджено один з вагонів. В «УЗ» заявили, що моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїзна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань.