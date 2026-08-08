Потяг УЗ. / © "Укрзалізниця"

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У суботу, 8 серпня, по всій Україні масово затримуються потяги «Укрзалізниці». Деякі рейси запізнюються на понад 12 год. Причиною масштабних збоїв у русі називають «вплив бойових дій».

Про це стало відомо з інформації на сайті «УЗ».

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Через пошкодження залізничної інфраструктури, спричинені російськими атаками, рух поїздів на окремих ділянках ускладнений. Потяги змушені зупинятися, чекати на відновлення колій або рухатися із суттєвими затримками.

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Із сайту компанії відомо, що найбільше затримуються рейси до Дніпра та з обласного центру. Зокрема, рейс №87/88 Дніпро-Головний-Ковель-Пасажирський запізнюється на майже 13 год., №41/42 Дніпро-Головний-Львів — на 12,3 год.

Зауважимо, більшість рейсів затримують на три-п’ять годин. Станом на 11:30 затримуються:

По всій Україні масово затримуються потяги. / © Укрзалізниця

По всій Україні масово затримуються потяги. / © Укрзалізниця

По всій Україні масово затримуються потяги. / © Укрзалізниця

По всій Україні масово затримуються потяги. / © Укрзалізниця

Нагадаємо, зранку 8 серпня армія РФ вдарили по пасажирському потягу «Київ-Суми». Дрон влучили по локомотиву. Крім того, пошкоджено один з вагонів. В «УЗ» заявили, що моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїзна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань.

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