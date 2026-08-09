РФ може атакувати НАТО: Британія посилила патрулювання своїх вод

Велика Британія посилила патрулювання своїх вод / © Unsplash

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Британський військово-морський флот посилив патрулювання та моніторинг за російськими силами після того, як розвідувальні служби США попередили про те, що Володимир Путін може віддати наказ про атаку на одну з країн НАТО вже протягом найближчих тижнів.

Про це пише Daily Mail.

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Королівський флот Великої Британії посилив патрулювання: там побоюються нападу РФ

У Вашингтоні побоюються спроб Кремля перевірити міцність Альянсу. Для цього Москва може вдатися до обмеженого сухопутного вторгнення або масштабувати кібератаки у Східній Європі в період з цієї осені до 2029 року.

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Тривожні сигнали лунають після того, як спершу у Польщі впала російська ракета, а потім в аеропорту Лейпцига біля українського літака зі зброєю виявили дрон з вибухівкою.

На тлі підвищеної готовності екіпажі Королівського флоту у липні безперервно протягом 21 дня стежили за маневрами РФ у прибережних та північноатлантичних водах.

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у розмові з BBC підтвердив оцінки американської сторони:

«Ми вважаємо, що Путін у досить відчайдушному становищі та може влаштувати якусь провокацію під чужим прапором. Він не здатний розпочати вторгнення в НАТО, але щось неприємне — цілком можливо».

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Аналітики зазначають, що Кремль дедалі активніше зміщує фокус у бік гібридних загроз. Контрадмірал у відставці та директор американського дослідницького інституту «Фонд захисту демократій» Марк Монтгомері заявив, що військові експерти фіксують чіткий вектор дій РФ.

«Вони називають це „війною нового покоління“, яка являє собою поєднання вибухів, атак безпілотників, глушіння радіозв’язку, кібератак, операцій впливу, дезінформації та навіть міграції зі зброєю. Ймовірність використання цього в певному масштабі, щоб спробувати надіслати НАТО потужний сигнал стримування, щоб припинити підтримку України або ще більш агресивну атаку, зростає. Я думаю, що є обґрунтована думка, що це правда, і я радий, що розвідка говорить про це вголос».

За словами Монтгомері, сухопутний захід росіян на територію Східної Європи чи Балтійських країн стане найімовірнішим у разі припинення активних бойових дій в Україні та зниження уваги європейських держав.

За останніми даними Міністерства оборони Британії, за перші сім місяців поточного року кількість військовослужбовців Королівського флоту для стеження за російськими військовими кораблями та підводними човнами у британських водах зросла на 25%, якщо порівнювати з 2025 роком.

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Посилення контролю відбулося після червневого інциденту в Ла-Манші, коли спецпризначенці Королівської морської піхоти перехопили та піднялися на борт підсанкційного танкера «Smyrtos», що належав до «тіньового флоту». Загалом, Лондон наклав санкції на понад 500 російських суден «тіньового флоту».

Британія передасть Україні права на Stone Cloak

Україна має отримати від Великої Британії права інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Це дозволить Україні самостійно виробляти цю технологію у великих масштабах.

Stone Cloak — це компактний пристрій розміром з планшет, який встановлюється на безпілотник і створює «електронний плащ», ускладнюючи або блокуючи його виявлення російськими системами.

Британське оборонне відомство вже передало Україні тисячі таких пристроїв, і за словами прем’єр-міністра країни Енді Бернема, технологія вже довела свою ефективність на передовій.

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