ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
457
Час на прочитання
1 хв

Зруйновані під’їзди, чорні діри та загиблі — наслідки атаки у Харкові (фото)

У Салтівському районі Харкова сьогодні вранці містяни чули вибухи. Окупанти влучили у висотку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наслідки атаки

Наслідки атаки

Росіяни, за попередніми даними, атакували Харків трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль». Один із них влучив у багатоповерхівку, зруйновано 7-10 поверхи.

Про деталі атаки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Наразі відомо про двох загиблих чоловіків — 50 і 66 років. Постраждали щонайменше 21 людина, зокрема 5-річний хлопчик: 11 людей зазнали вибухових поранень, у 2 — отруєння чадним газом, ще 8, серед них — дитина, отримали гостру реакцію на стрес», — сказав він.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Раніше повідомлялося, що у Салтівському районі зафіксовано влучання ворожого дрону у 10-поверховий житловий будинок.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 9 серпня, війська РФ атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів. Ударом пошкодило будинки у кількох районах. Щонайменше шестеро людей постраждали.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie