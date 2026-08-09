Наслідки атаки

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Росіяни, за попередніми даними, атакували Харків трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль». Один із них влучив у багатоповерхівку, зруйновано 7-10 поверхи.

Про деталі атаки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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«Наразі відомо про двох загиблих чоловіків — 50 і 66 років. Постраждали щонайменше 21 людина, зокрема 5-річний хлопчик: 11 людей зазнали вибухових поранень, у 2 — отруєння чадним газом, ще 8, серед них — дитина, отримали гостру реакцію на стрес», — сказав він.

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Наслідки атаки

На місці триває пошуково-рятувальна операція.

Раніше повідомлялося, що у Салтівському районі зафіксовано влучання ворожого дрону у 10-поверховий житловий будинок.

Наслідки атаки

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 9 серпня, війська РФ атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів. Ударом пошкодило будинки у кількох районах. Щонайменше шестеро людей постраждали.

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