Обстріл Харкова: дрон влетів у висотку, влада повідомляє про загиблих (оновлено)

Ворог атакував Харків / © Associated Press

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Сьогодні, 9 серпня, у Харкові прогримів вибух — ворожий дрон влучив у житловий будинок.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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«За попередньою інформацією, у Салтівському районі зафіксовано влучання ворожого дрону у 10-поверховий житловий будинок.

Зʼясовуємо подробиці. Екстрені служби працюють у посиленому режимі», -зазначив він.

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За його даними, надійшла інформація про другого загиблого в Салтівському районі.

«Підтверджено інформацію про влучання у житловий будинок — зруйновано 7-10 поверхи. Є інформація про постраждалих — їхня кількість та стан уточнюються. У будинку є заблоковані люди — на місці розпочато рятувальну операцію», — уточнив мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 9 серпня, війська РФ атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів. Ударом пошкодило будинки у кількох районах. Щонайменше шестеро людей постраждали.

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