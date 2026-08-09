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ТСН у соціальних мережах

Рену Дхаріял

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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2381
Час на прочитання
2 хв
Рену Дхаріял

Світовий рекорд українки побито: індійка відростила волосся майже до 3 метрів — фото

Рену Дхаріял 11 років відрощувала волосся, уникаючи ножиць.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
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Рену Дхаріял з Індії, яка не стригла волосся від 2015 року, увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Довжина її локонів досягла 271,50 см.

Про це пише GWR.

Дхаріял побила попередній рекорд, який належав українці Алії Насировій. Довжина волосся Насирової становила 257,33 см.

Рену працює контент-креаторкою та веде YouTube-канал, де ділиться порадами щодо краси й догляду за волоссям.

Індійка розповіла, що почала безперервно відрощувати волосся 2015 року. За її словами, на рішення вплинула індійська культура, у якій довге волосся традиційно вважається символом краси.

«Я безперервно відрощую волосся від 2015 року. В індійській культурі довге волосся вважається символом надзвичайної краси та традицій, і саме це надихнуло мене відростити його на таку довжину», — розповіла Дхаріял представникам Книги рекордів Гіннеса.

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Однак волосся довжиною майже 3 метри потребує значно більше догляду, ніж звичайна зачіска. Жінка зізнається, що миття та розчісування її локонів займають години.

«Щоб доглядати довге волосся, потрібно багато терпіння. Я витрачаю години на миття та розчісування волосся», — сказала вона.

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Дхаріял також наголошує, що намагається не використовувати хімічні засоби для догляду за волоссям. Натомість вона дотримується натурального підходу та навіть ділиться з підписниками рецептами домашніх засобів.

«Мій секрет — повністю натуральний. Я уникаю хімічних засобів, а також ділюся секретами приготування домашніх олій для волосся та шампунів без хімічних добавок на своєму каналі в YouTube», — розповіла рекордсменка.

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Втім, абсолютний історичний рекорд за довжиною жіночого волосся належить не Дхаріял. Його встановила китаянка Сє Цюпін.

2004 року довжина волосся Сє Цюпін становила 562 см. Саме цей результат досі залишається рекордом за найдовше волосся в історії серед жінок.

Нагадаємо, біологиня побила рекорд Гіннеса, зробивши тату на честь кожної акули, яку зустріла.

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