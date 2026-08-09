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Рену Дхаріял з Індії, яка не стригла волосся від 2015 року, увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Довжина її локонів досягла 271,50 см.

Про це пише GWR.

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Дхаріял побила попередній рекорд, який належав українці Алії Насировій. Довжина волосся Насирової становила 257,33 см.

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Рену працює контент-креаторкою та веде YouTube-канал, де ділиться порадами щодо краси й догляду за волоссям.

Індійка розповіла, що почала безперервно відрощувати волосся 2015 року. За її словами, на рішення вплинула індійська культура, у якій довге волосся традиційно вважається символом краси.

«Я безперервно відрощую волосся від 2015 року. В індійській культурі довге волосся вважається символом надзвичайної краси та традицій, і саме це надихнуло мене відростити його на таку довжину», — розповіла Дхаріял представникам Книги рекордів Гіннеса.

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Однак волосся довжиною майже 3 метри потребує значно більше догляду, ніж звичайна зачіска. Жінка зізнається, що миття та розчісування її локонів займають години.

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«Щоб доглядати довге волосся, потрібно багато терпіння. Я витрачаю години на миття та розчісування волосся», — сказала вона.

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Дхаріял також наголошує, що намагається не використовувати хімічні засоби для догляду за волоссям. Натомість вона дотримується натурального підходу та навіть ділиться з підписниками рецептами домашніх засобів.

«Мій секрет — повністю натуральний. Я уникаю хімічних засобів, а також ділюся секретами приготування домашніх олій для волосся та шампунів без хімічних добавок на своєму каналі в YouTube», — розповіла рекордсменка.

Рену Дхаріял / © Guinness World Records

Втім, абсолютний історичний рекорд за довжиною жіночого волосся належить не Дхаріял. Його встановила китаянка Сє Цюпін.

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2004 року довжина волосся Сє Цюпін становила 562 см. Саме цей результат досі залишається рекордом за найдовше волосся в історії серед жінок.

Нагадаємо, біологиня побила рекорд Гіннеса, зробивши тату на честь кожної акули, яку зустріла.

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