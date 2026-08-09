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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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У родині Ліонеля Мессі сталася смертельна трагедія

У віці 68 років помер батько Ліонеля Мессі — Хорхе Мессі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

У родині легендарного аргентинського футболіста Ліонеля Мессі сталася смертельна трагедія — у віці 68 років помер його батько Хорхе Мессі.

Про це повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Батько восьмиразового володаря "Золотого м'яча" пішов з життя ввечері 7 серпня в одній із клінік аргентинського Росаріо, де проходив лікування.

В останні місяці стан здоров'я батька капітана збірної Аргентини погіршився, через що він не зміг супроводжувати родину на матчах чемпіонату світу-2026.

39-річний Ліонель після Мундіалю проводив час із батьком, перш ніж повернутися до "Інтера Маямі". Аргентинець зі сльозами на очах відсвяткував кілька голів на ЧС, а журналістам пояснював, що його сльози пов'язані не з футболом, а з важкою ситуацією в родині, але не розкривав подробиць.

У червні родина Мессі повідомляла, що Хорхе перебуває під наглядом лікарів і проходить реабілітацію. Точний діагноз родичі не розкривали.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний футболіст "Мілана" та збірної Італії.

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