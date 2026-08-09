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Морква в Україні дешевшає другий тиждень поспіль: які ціни
В Україні другий тиждень поспіль знижуються оптові ціни на моркву. Фермери змушені віддавати продукцію за дуже низькою ціною.
В Україні вже другий тиждень поспіль падають оптові ціни на моркву. Ринок перенасичений продукцією, а покупці не роблять великих закупів. Які ціни на моркву зараз в Україні?
Про це розповіли аналітики EastFruit.
В Україні падає ціна на моркву
Зараз фермери відвантажують моркву у діапазоні 18–26 грн/кг. Це в середньому на 10% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.
Головна причина додаткового зниження цін на моркву — надлишок товару.
Збір урожаю моркви триває майже у всіх регіонах країни, тому пропозиція зростає щодня.
На тлі кволого попиту аграріям доводиться робити знижки на свою продукцію.
Утім, навіть після такого просідання нинішня вартість моркви в середньому вдвічі вища за показники аналогічного періоду минулого року.
В Україні сильно здорожчає гречка
Нагадаємо, у серпні в Україні очікується здорожчання гречаної крупи через дефіцит сировини та високі виробничі витрати. Про це повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.
Від початку року гречка здорожчала на 70,8%, і попри незначне липневе здешевлення до 76,67 гривні за кілограм, далі очікується її зростання ще на 3–5% — до 80–83 гривень за кілограм.
На цінах позначаються витрати на перероблення, енергоносії, логістику та оплату праці. Головним залишається дефіцит врожаю: 2025 року аграрії зібрали лише 70,8 тисячі тонн гречки за щорічного споживання 100–110 тисяч тонн, тож нестачу наразі перекривають шляхом перехідних залишків.