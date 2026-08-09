Морква в Україні дешевшає другий тиждень поспіль: які ціни

В Україні дешевшає морква / © Unsplash

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В Україні вже другий тиждень поспіль падають оптові ціни на моркву. Ринок перенасичений продукцією, а покупці не роблять великих закупів. Які ціни на моркву зараз в Україні?

Про це розповіли аналітики EastFruit.

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В Україні падає ціна на моркву

Зараз фермери відвантажують моркву у діапазоні 18–26 грн/кг. Це в середньому на 10% нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

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Головна причина додаткового зниження цін на моркву — надлишок товару.

Збір урожаю моркви триває майже у всіх регіонах країни, тому пропозиція зростає щодня.

На тлі кволого попиту аграріям доводиться робити знижки на свою продукцію.

Утім, навіть після такого просідання нинішня вартість моркви в середньому вдвічі вища за показники аналогічного періоду минулого року.

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В Україні сильно здорожчає гречка

Нагадаємо, у серпні в Україні очікується здорожчання гречаної крупи через дефіцит сировини та високі виробничі витрати. Про це повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

Від початку року гречка здорожчала на 70,8%, і попри незначне липневе здешевлення до 76,67 гривні за кілограм, далі очікується її зростання ще на 3–5% — до 80–83 гривень за кілограм.

На цінах позначаються витрати на перероблення, енергоносії, логістику та оплату праці. Головним залишається дефіцит врожаю: 2025 року аграрії зібрали лише 70,8 тисячі тонн гречки за щорічного споживання 100–110 тисяч тонн, тож нестачу наразі перекривають шляхом перехідних залишків.

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