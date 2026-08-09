"Мисливець на алігаторів": Дружина MONATIK засвітила півторарічного сина та здивувала його розвагами

Дмитро Монатік MONATIK з родиною / © instagram.com/monatik_official

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Дружина співака Дмитра MONATIK Ірина показала, як минає їхній літній відпочинок із молодшим сином Леоном, і поділилася кадрами у купальнику.

Ірина Монатік опублікувала в Instagram нову фотодобірку з відпочинку. На одному зі знімків вона позує біля басейну в чорно-білому суцільному купальнику. В іншому кадрі знаменитість постала у легкій плетеній сукні. Та головним героєм частини світлин став її 1,5-річний син Леон. Хлопчик весело проводив час біля води. Зокрема, бавився з надувними іграшками у формі акули та алігатора.

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«Літній вайб», — лаконічно підписала серію фото Ірина.

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Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Окремо дружина артиста показала сина під час його ігор із надувним алігатором. Саме цей момент вона жартома обіграла у своїх сторіс, назвавши малюка «мисливцем на алігаторів». Тож у кадрі Леон постав не лише як маленький відпочивальник, а й як учасник кумедної літньої пригоди біля басейну.

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, нещодавно MONATIK показав гримерку і здивував ритуалами перед концертом.

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