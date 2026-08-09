ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
698
Час на прочитання
1 хв

"Мисливець на алігаторів": Дружина MONATIK засвітила півторарічного сина та здивувала його розвагами

Ірина Монатік показала сина біля басейну та похизувалася фігурою в купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дмитро Монатік MONATIK з родиною

Дмитро Монатік MONATIK з родиною / © instagram.com/monatik_official

Дружина співака Дмитра MONATIK Ірина показала, як минає їхній літній відпочинок із молодшим сином Леоном, і поділилася кадрами у купальнику.

Ірина Монатік опублікувала в Instagram нову фотодобірку з відпочинку. На одному зі знімків вона позує біля басейну в чорно-білому суцільному купальнику. В іншому кадрі знаменитість постала у легкій плетеній сукні. Та головним героєм частини світлин став її 1,5-річний син Леон. Хлопчик весело проводив час біля води. Зокрема, бавився з надувними іграшками у формі акули та алігатора.

«Літній вайб», — лаконічно підписала серію фото Ірина.

Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Окремо дружина артиста показала сина під час його ігор із надувним алігатором. Саме цей момент вона жартома обіграла у своїх сторіс, назвавши малюка «мисливцем на алігаторів». Тож у кадрі Леон постав не лише як маленький відпочивальник, а й як учасник кумедної літньої пригоди біля басейну.

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/irishamonatik

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, нещодавно MONATIK показав гримерку і здивував ритуалами перед концертом.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie