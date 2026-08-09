Росія готується натиснути на ядерну кнопку? У Туреччині зробили моторошне попередження

Ядерний вибух

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У Туреччині заявили, що Росія має розпорядження про застосування ядерного удару у разі, якщо війна в Україні поставить її під загрозу існування.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю відомому турецькому каналу Anadolu Ajansı.

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«Коли війна на виснаження на фронті перетворюється на виснаження за лінією фронту, постає питання в тому, чи будете ви продовжувати існувати як нація, чи використовуєте будь-який останній засіб, який маєте у своєму розпорядженні. Якщо руйнування досягнуть такого рівня, Росія може вдатися до останнього варіанту, який є в її розпорядженні», — заявив турецький міністр.

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За його словами, це «небезпечна ситуація», тому політики повинні це розуміти.

«Це небезпечна ситуація. Все, що люди кажуть, що не станеться, зрештою станеться», — додав він.

Загроза ядерного удару — останні новини

Нагадаємо, відомий італійський фізик-теоретик та мислитель Карло Ровеллі заявив про найвищий рівень ядерної загрози в історії людства. На його думку, сучасним лідерам бракує розсудливості, яку демонстрували політики часів холодної війни. Науковець проти нарощування озброєнь у Європі.

Для того, щоб отримати доступ до червоної кнопки, президент повинен верифікувати свою особу за допомогою спеціальної пластикової картки. Тоді він вибирає ціль, віддає наказ командному пункту, а потім — за допомогою запечатаних кодів — віддає ще один наказ штабу стратегічного командування на військово-повітряній базі.

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