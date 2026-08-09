ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1246
Час на прочитання
2 хв

Росія готується натиснути на ядерну кнопку? У Туреччині зробили моторошне попередження

У МЗС Туреччини вважають, що ситуація, за якої Росія може застосувати ядерну зброю, є «небезпечною».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ядерний вибух

Ядерний вибух

У Туреччині заявили, що Росія має розпорядження про застосування ядерного удару у разі, якщо війна в Україні поставить її під загрозу існування.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю відомому турецькому каналу Anadolu Ajansı.

«Коли війна на виснаження на фронті перетворюється на виснаження за лінією фронту, постає питання в тому, чи будете ви продовжувати існувати як нація, чи використовуєте будь-який останній засіб, який маєте у своєму розпорядженні. Якщо руйнування досягнуть такого рівня, Росія може вдатися до останнього варіанту, який є в її розпорядженні», — заявив турецький міністр.

За його словами, це «небезпечна ситуація», тому політики повинні це розуміти.

«Це небезпечна ситуація. Все, що люди кажуть, що не станеться, зрештою станеться», — додав він.

Загроза ядерного удару — останні новини

Нагадаємо, відомий італійський фізик-теоретик та мислитель Карло Ровеллі заявив про найвищий рівень ядерної загрози в історії людства. На його думку, сучасним лідерам бракує розсудливості, яку демонстрували політики часів холодної війни. Науковець проти нарощування озброєнь у Європі.

Для того, щоб отримати доступ до червоної кнопки, президент повинен верифікувати свою особу за допомогою спеціальної пластикової картки. Тоді він вибирає ціль, віддає наказ командному пункту, а потім — за допомогою запечатаних кодів — віддає ще один наказ штабу стратегічного командування на військово-повітряній базі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie