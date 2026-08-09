Россия готовится нажать на ядерную кнопку? В Турции сделали жуткое предупреждение

Ядерный взрыв

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В Турции заявили, что у России есть распоряжение о применении ядерного удара в случае, если война в Украине поставит ее под угрозу существования.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью известному турецкому каналу Anadolu Ajansı.

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«Когда война на истощение на фронте превращается в истощение по линии фронта, возникает вопрос в том, будете ли вы продолжать существовать как нация, или используете любое последнее средство, которое имеете в своем распоряжении. Если разрушения достигнут такого уровня, Россия может прибегнуть к последнему варианту, который есть в ее распоряжении», — заявил турецкий министр.

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По его словам, это «опасная ситуация», поэтому политики должны это понимать.

«Это опасная ситуация. Все, что люди говорят, что не произойдет, наконец произойдет», — добавил он.

Угроза ядерного удара — последние новости

Напомним, известный итальянский физик-теоретик и мыслитель Карло Ровелли заявил о самом высоком уровне ядерной угрозы в истории человечества. По его мнению, современным лидерам не хватает благоразумия, которое демонстрировали политики времен холодной войны. Ученый против наращивания вооружений в Европе.

Для того чтобы получить доступ к красной кнопке, президент должен верифицировать свое лицо с помощью специальной пластиковой карты. Тогда он выбирает цель, отдает приказ командному пункту, а затем с помощью запечатанных кодов отдает еще один приказ штабу стратегического командования на военно-воздушной базе.

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