Когда у Украины появятся собственные перехватчики баллистики: ответ Fire Point

Когда у Украины будут собственные перехватчики баллистики

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Уже в следующем году у Украины будет собственный перехватчик баллистики от компании Fire Point. Заявления ряда медиа о «закрытом над Украиной небе до конца месяца» являются фейком.

Об этом сообщил соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман в X.

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Когда Украина сможет сбивать баллистику собственными ракетами

Денис Штилерман отреагировал на ряд сообщений в медиа, которые писали, что в течение августа ракеты Fire Point якобы должны закрыть небо над Украиной. По словам Штиллермана, это фейк.

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«Компания Fire Point никогда не делала заявлений о „закрытом над Украиной небе до конца месяца“. Новость, распространяемая отдельными украинскими СМИ, — полный фейк. Ожидаем, что редакции немедленно опровергнут недостоверную информацию».

В ответ на запрос аудитории он сообщил, что запуск украинской антибаллистики намечен на середину 2027 года.

«По состоянию на данный момент завершен первый кластер работ по интеграции в рамках проекта Freyja. Впереди большой и технологически сложный этап — объединение всех компонентов в единый комплекс», — пишет Штиллерман.

После объединения компонентов новая система ПВО должна пройти полный цикл испытаний и подтвердить способность перехватывать баллистические ракеты.

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Способна ли Украина создать ядерное оружие

Напомним, Украина имеет технические возможности для создания ядерного оружия, однако удерживается от этого шага ради соблюдения международных обязательств.

Такое мнение высказал соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. По его словам, разработка такого оружия является относительно простым процессом и требует только соответствующего политического решения, а действующее руководство государства пока придерживается статуса, взятого в обмен на международные гарантии безопасности.

Штиллерман подчеркнул, что Украине не стоит обращать внимание на ядерные угрозы России, поскольку постоянный страх гарантирует проигрыш и заставляет отступать под давлением. По его словам, воевать нужно так, будто этого ресурса у противника нет.

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