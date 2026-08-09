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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Опасная погода надвигается на Украину: какие области накроет стихия (карта)

Метеорологи прогнозируют в большинстве областей падение температуры: ночью 12-17 °, днем 22-27 °. Также ожидаются грозы и ливни.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Гроза

Гроза / © Pixabay

В Украину придет похолодание. В воскресенье, 9 августа, в большинстве областей ожидаются сильные ливни и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в большинстве северных и центральных областей, днем на востоке и юго-востоке местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 7–12 м/с. Метеорологи прогнозируют падение температуры: ночью 12-17 °, днем 22-27 °. На юге, востоке страны и Днепропетровщине ночью 18–23°, днем 28–33°.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

По данным Укргидрометцентра, на 9 августа по территории Киевщины и Киева ночью ожидаются дожди, но днем без осадков.

Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 12-17 °, днем 22-27 °. В Киеве ночью 15-17 °, днем 24-26°.

Непогода в Украине — что известно

Напомним, в Украину после адской жары пришли сильные ливни. Накануне в Ивано-Франковске обрушились интенсивные осадки, возникли сильные подтопления. В частности, в курортном Буковеле. На кадрах, распространенных отдыхающими, улицы не только затопило из-за обильных ливней, но и буквально превратились в бурные потоки воды.

Сильные ливни прогнозируют в Киеве и области, поэтому призывают брать с собой зонт. Из-за грозы объявили первый уровень опасности.

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