Что нельзя смывать в унитаз: эти ошибки могут дорого стоить

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Унитаз предназначен для отвода сточных вод, человеческих стула и туалетной бумаги. Однако многие используют его как своеобразное мусорное ведро и смывают туда влажные салфетки, ватные диски, волосы или даже остатки пищи.

Об этом сообщает egeszsegkalauz.hu.

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На первый взгляд может казаться, что вода легко уносит такие предметы. На самом деле, они способны накапливаться в трубах, образовывать засоры и создавать проблемы не только в отдельной квартире, но и во всей канализационной системе.

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Влажные салфетки – одна из главных проблем

Особенно опасны для канализации влажные салфетки. Даже если на упаковке указано, что их можно смывать в туалет, они обычно не растворяются в воде так же быстро, как обычная туалетная бумага.

Синтетические волокна могут застрять в трубах и постепенно накапливать другой мусор и жир. В результате формируются большие пробки, которые способны полностью перекрыть канализационный поток.

Что еще категорически не стоит смывать

В мусорник, а не в унитаз, должны попадать:

влажные салфетки;

ватные диски и ватные палочки;

бумажные полотенца и кухонные салфетки;

волосы;

зубная нить;

жевательная резинка;

подгузники;

средства женской гигиены;

пластыри и бинты;

кошачий наполнитель;

сигаретные окурки;

маски и другие средства защиты

Также не следует смывать в канализацию остатки пищи. Они могут накапливаться в трубах вместе с другими отходами и вызывать засор.

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Почему нельзя выливать в унитаз масло

Отдельная проблема – кулинарный жир и масло. Люди иногда выливают его в канализацию, считая, что горячая вода поможет смыть жир.

Однако после охлаждения масло может оседать на стенках труб. На этот слой легко налипают волосы, остатки пищи и другие загрязнения, из-за чего постепенно формируется серьезная пробка.

Использованное масло советуют охладить, перелить в герметичную емкость и утилизировать в соответствии с местными правилами.

Лекарство также нельзя смывать в туалет

Еще одна распространенная ошибка – выбрасывать в унитаз просроченные или ненужные медикаменты.

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Некоторые действующие вещества могут попадать в водоемы, поскольку очистные сооружения не всегда способны полностью удалить их. Это может оказывать негативное влияние на водные экосистемы.

Поэтому ненужные лекарства следует сдавать в специальные пункты сбора, если такие доступны в вашем населенном пункте.

Чем опасно засорение

Первоначально проблема может проявляться только медленным отхождением воды. Впоследствии могут появиться неприятный запах, повышение уровня воды или полное перекрытие стока.

В многоквартирных домах последствия могут быть еще более серьезными. Засор совместного стояка способен повлиять сразу на несколько квартир и привести к значительным затратам на ремонт.

Кроме того, неправильная утилизация отходов создает экологические риски: синтетические материалы могут способствовать попаданию микропластика в воду, а химические вещества и остатки медикаментов загрязнять водные экосистемы.

Простое правило поможет избежать проблем

Самый простой способ защитить канализацию – поставить небольшое мусорное ведро рядом с унитазом и не использовать его как способ утилизации отходов.

Специалисты отмечают: если вы не уверены, можно ли что-то смывать в унитаз, лучше выбросить это в мусорку. Это поможет избежать засоров, лишних затрат на ремонт и одновременно уменьшит нагрузку на канализационную систему и окружающую среду.

Раньше мы писали, что дренажные мухи – это маленькие пушистые насекомые, которые часто появляются у раковины или душевого слива из-за влаги и органических отложений в трубах. Они почти не представляют опасности для человека, однако быстро размножаются, если не устранить причину их появления. Чтобы избавиться от мушек , советуют тщательно очистить ливень и промыть его горячей водой, а при необходимости воспользоваться специальным ферментным средством. Для профилактики нужно регулярно чистить трубы, не допускать застоя воды и установить сеточки на ливни.

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