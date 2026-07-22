Как быстро почистить ковер на полу: эффективный лайфхак для домашней уборки

Как почистить ковер

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Вернуть ставрому ковру или мягкой мебели цвет и свежесть можно без дорогой профессиональной чистки и утомительного трения щеткой. В сети набирает популярность чрезвычайно простой лайфгак, который позволяет качественно постирать покрытие всего за несколько минут с помощью обычных средств, которые есть в каждом доме.

Что понадобится для чистки ковров

Для реализации этого способа понадобится только одна капсула или таблетка для стирки белья, глубокая емкость, горячая вода, обычная крышка от кастрюли, тряпка из микрофибры и канцелярская резинка.

Как почистить ковер: пошаговая инструкция

В глубокую миску положите стиральную капсулу и залейте ее горячей, но не кипящей водой, дождавшись полного растворения средства. Важно помнить о безопасности и одеть резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук от агрессивных компонентов моющего средства.

Большую тряпку из микрофибры обильно смочите в приготовленном растворе и тщательно отожмите, чтобы она оставалась влажной, но из нее не стекала вода.

Накройте тряпкой обычную крышку от кастрюли и надежно закрепите ее края с помощью резинки для денег. Такая конструкция образует удобную и эргономичную ручку для дальнейшей работы.

Как почистить ковер. Фото: youtube.com/@UradiSamaIdeje

Полученным самодельным инструментом энергично пройдитесь по поверхности ковра. Благодаря широкой площади крышки процесс идет очень быстро, а мыльный раствор глубоко проникает в ворс, эффективно расщепляя грязь и устаревшие пятна.

Как почистить ковер. Фото: youtube.com/@UradiSamaIdeje

В процессе уборки микрофибра следует время от времени снимать, полоскать в растворе и снова тщательно отжимать. Кроме безупречной чистоты, после такой отделки комната наполняется приятным стойким ароматом свежести, а сам ковер не перенасыщается влагой и высыхает гораздо быстрее. Кроме ковров, этот же лайфхак отлично работает для поверхностного обновления мягкой мебели, диванов и кресел.

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