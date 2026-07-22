Супермодель Жизель Бундхен в леопардовом бикини показала, как отпраздновала 46-летие

Жизель Бундхен / © Associated Press

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Бразильская супермодель Жизель Бундхен опубликовала в своем Instagram серию фото с празднования своего 46-летия. Судя по всему, день рождения звезды прошел в узком семейном кругу, в спокойной атмосфере, вдали от шумных вечеринок и светских мероприятий.

Модель в леопардовом бикини позировала на шезлонге. В руках она держала связку воздушных шаров.

© Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

«Спасибо всем за любовь и поздравления с днем ​​рождения. Я очень благодарна за этот новый цикл, который начинается, и за все приключения, которые меня ждут впереди.

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Пусть любовь и доброта, которыми вы делитесь, вернутся к каждому из вас в тысячу раз больше», — написала Жизель по фото и показала праздничный торт в виде сердца, украшенный грецкими орехами.

© Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

Напомним, Жизель Бундхен показала, как отдыхает на Таити с тремя детьми и возлюбленным.

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