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- Шоу-бизнес
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Супермодель Жизель Бундхен в леопардовом бикини показала, как отпраздновала 46-летие
20 июля звезда праздновала свой день рождения.
Бразильская супермодель Жизель Бундхен опубликовала в своем Instagram серию фото с празднования своего 46-летия. Судя по всему, день рождения звезды прошел в узком семейном кругу, в спокойной атмосфере, вдали от шумных вечеринок и светских мероприятий.
Модель в леопардовом бикини позировала на шезлонге. В руках она держала связку воздушных шаров.
«Спасибо всем за любовь и поздравления с днем рождения. Я очень благодарна за этот новый цикл, который начинается, и за все приключения, которые меня ждут впереди.
Пусть любовь и доброта, которыми вы делитесь, вернутся к каждому из вас в тысячу раз больше», — написала Жизель по фото и показала праздничный торт в виде сердца, украшенный грецкими орехами.
Напомним, Жизель Бундхен показала, как отдыхает на Таити с тремя детьми и возлюбленным.