Иран выдвинул жесткие условия для открытия Ормузского пролива: чего требует Тегеран

Условия Ирана для открытии Ормузского пролива / © Associated Press

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Тегеран выдвинул новые строгие условия для восстановления судоходства по Ормузскому проливу. В то же время Объединенные Арабские Эмираты сообщили об очередном ракетном ударе по своему гражданскому судну со стороны Ирана. По состоянию на 8 августа договоренностей по разблокированию Ормузского пролива достичь так и не удалось.

Об этом пишет The Guardian.

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Тегеран выдвинул жесткие требования для открытия Ормузского пролива: соглашение все еще под угрозой

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что пролив не откроют, пока Соединенные Штаты «не исправят свое поведение». Секретарь совета и один из командующих Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Багер Золькадр опубликовал список требований.

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Они предполагают, что США никогда не должны угрожать Ирану, навсегда прекратить военные действия против страны и ее союзников в регионе, полностью снять морскую блокаду и вывести свои войска.

Кроме того, от Вашингтона требуют полностью компенсировать убытки от войны, отменить санкции и безоговорочно разморозить иранские активы.

Официальный Вашингтон, настаивавший на заключении приемлемого соглашения о проливе до снятия блокады, на новые идеи Ирана пока не отреагировал. Промежуточное соглашение, которого удалось достичь в июне, предполагало, что график отмены санкций, план компенсаций и вопросы замороженных активов должны решаться уже на финальном этапе переговоров.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что стороны почти согласовали вопросы навигации, в частности, «определение транзитного маршрута». Но окончательное открытие пролива, по его словам, уперлось в другие требования. В текущем кризисе он обвинил США, которые якобы нарушили июньские договоренности.

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Страна-посредник Оман опубликовала заявление, где назвала атмосферу переговоров «позитивной и конструктивной», но в то же время резко осудила нападения на гражданские суда.

Иран фактически блокирует пролив и пытается взимать плату за проход. Параллельно Иран атакует все суда, пытающиеся обойти согласованный им маршрут. США выступают против пошлин со стороны Тегерана, хотя соглашение за июнь позволяло Ирану совместно с Оманом проработать правила «будущего администрирования» Ормузского пролива.

Срок, отведенный на переговоры по окончательному соглашению, истекает через неделю. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что сейчас лучший момент для соглашения:

«В стране есть сплоченность, сила и единство, и насколько мне известно, Иран считается победителем и могущественным в этой войне».

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Тем временем ситуация в регионе остается критической. Судно арабской государственной компании Adnoc подверглось атаке во время прохода по проливу. По данным МИД ОАЭ, по нему была выпущена иранская ракета. В самой компании уточнили, что никто из экипажа не пострадал. Однако с начала военной операции США в Иране ракетным и дроновым атакам подверглись уже более десяти их судов. Погиб один моряк, еще 20 получили ранения.

Центр координации морских торговых перевозок Великобритании также зафиксировал удар по неизвестному судну к востоку от оманского города Хасаб. На борту вспыхнул пожар, который удалось потушить, команда и танкер в безопасности.

Трамп об Иране

Напомним, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что у Ирана мало времени и он должен воспользоваться «последним шансом» для заключения хорошего соглашения с Соединенными Штатами.

По словам американского лидера, переговорный процесс уже идет по просьбе Тегерана, а его проведению способствуют несколько государств региона, в частности Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

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