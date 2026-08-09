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Ирина Билык в леопардовых брюках устроилась на коленях у Павла Зиброва: "Было жарко"
Певица продемонстрировала необычный образ и показала, как развлекалась с другом.
Украинская певица Ирина Билык порадовала поклонников новыми снимками в Instagram — певица в леопардовых брюках устроила неожиданную сценку с коллегой.
На фото артистка позирует вместе сПавлом Зибровым. Билык выбрала брюки с леопардовым принтом и чёрную объёмную накидку. Зибров появился в привычном для себя образе. Наибольшее внимание привлекла их шутливая поза. Ирина устроилась на коленях у коллеги и скорчила забавную гримасу.
«Было жарко», — в шутку подписала серию снимков Билык.
Совместные фото артистов неплохо развеселили пользователей сети. На одном из кадров Ирина обнимает Зиброва, сидя у него на коленях, и смотрит в камеру с веселым выражением лица. Похоже, знаменитости решили не слишком серьёзно относиться к фотосессии и просто повеселиться перед объективом.
Кстати, Павел Зибров уже много лет состоит в браке с Мариной Зибровой. Супруги воспитывают дочь Диану.
Напомним, недавно Ирина Билык порадовала дочь Зиброва особым подарком и побывала в доме певца.