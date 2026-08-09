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Россияне атаковали Одесскую область тремя видами ракет: в Воздушных силах раскрыли детали удара
Основное направление удара — Одесчина, отметили военные.
Российские войска в ночь на воскресенье, 9 августа, атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: «Искандер-М/С-400», Оникс и Х-31П из акватории Черного моря. Несколько ракет не достигли целей.
Об этом говорится в утреннем отчете Воздушных сил.
Кроме этого, россияне выпустили по Украине 202 ударных БпЛА типа «Shahed» (в том числе и реактивные), «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия», баражирующие боеприпасы «Бандероль».
ПВО обезвредило 174 вражеских БПЛА, а также пять баражирующих боеприпасов «Бандероль».
Атака по Одессе 9 августа — что известно
В ночь на воскресенье, 9 августа, войска РФ атаковали Одессу ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Ударом повредило дома в нескольких районах, есть пострадавшие.
В центре Одессы вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме и горели рядом автомобили. Пожарные ликвидировали пожар на площади 1000 кв. м. По другому адресу горели два частных жилых дома.