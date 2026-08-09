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Обстрел Харькова: дрон влетел в высотку, власти сообщают о погибших (обновлено)
В Харькове зафиксировано попадание вражеского дрона в 10-этажный жилой дом. Известно о двух погибших и 12 пострадавших.
Сегодня, 9 августа, в Харькове прогремел взрыв — вражеский дрон попал в жилой дом.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«По предварительной информации, в Салтовском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в 10-этажный жилой дом.
Выясняем подробности. Экстренные службы работают в усиленном режиме», — отметил он.
По его данным, поступила информация о втором погибшем в Салтовском районе.
«Подтверждена информация о попадании в жилой дом — разрушены 7-10 этажи. Есть информация о пострадавших — их количество и состояние уточняются. В доме есть заблокированные люди — на месте начата спасательная операция», — уточнил мэр города Игорь Терехов.
Напомним, в ночь на воскресенье, 9 августа, войска РФ атаковали Одессу ракетами. В городе раздалась серия взрывов. Ударом повредило дома в нескольких районах. По меньшей мере, шесть человек пострадали.