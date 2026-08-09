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ТСН в социальных сетях

Бетти Бромаж

Бетти Бромаж / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
2752
Время на прочтение
2 мин
Бетти Бромаж

97-летнюю бабушку после инсульта привязали к самолету — она сделала невероятный трюк (видео)

Свой новый рекорд британка побила спустя год после инсульта.

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Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
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97-летняя Бетти Бромаж из Великобритании снова совершила невероятный трюк — вышла на крыло самолета во время полета и установила собственный рекорд Гиннеса.

Об этом говорится на сайте GWR.

Жительница Челтнема уже шесть раз выполняла так называемую «прогулку по крылу» — и каждый раз доказывала, что возраст для нее точно не помеха. В этот раз она сделала это, когда ей исполнилось 97 лет и 127 дней.

Во время выступления на аэродроме RFC Rendcomb в Сиренсестере Бромаж снова поднялась на крыло самолета и успешно проделала трюк. Благодаря этому британка побила собственный мировой рекорд Гиннеса как самая старая женщина-винг-уолкер.

Предыдущий рекорд она установила в 2022 году, когда совершила «прогулку по крылу» в возрасте 93 лет.

Для Бетти этот рискованный трюк – не просто способ попасть в Книгу рекордов. Она признается, что после того, как перестала водить автомобиль и стала плохо видеть, ей хочется находить новые способы оставаться активной.

«Иначе мне просто стало бы скучно жить. Я не могу водить машину, плохо вижу и это меня немного раздражает. Поэтому я хочу делать то, что могу», - сказала Бромаж в интервью BBC.

Особенно ошеломляет то, что новый рекорд британка установила после серьезной проблемы со здоровьем. В августе в 2025 году Бетти перенесла инсульт, последствия которого до сих пор сказываются на ее речи.

Впрочем, это не заставило 97-летнюю женщину отказаться от своего увлечения. Напротив, на этот раз ее выступление имело еще и благотворительную цель: Бромаж хотела собрать средства для инсультного отделения Челтнемской общей больницы, где она проходила лечение после инсульта.

«Меня там так хорошо лечили. Это влияет на мою речь, но в остальном я чувствую себя хорошо», — рассказала она.

Напомним, установлен невероятный рекорд по сборке кубика Рубика с завязанными глазами.

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