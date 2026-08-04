Свитолина улучшила свою позицию в топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию и теперь занимает 9-е место.

На прошлой неделе Свитолина дошла до четвертьфинала турнира WTA 500 в Вашингтоне (США), где уступила будущей победительнице соревнований филиппинке Александре Эале. Несмотря на это, Элина поднялась с 10-й на 9-ю строчку мировой классификации, обойдя американку Аманду Анисимову.

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Статус второй ракетки Украины сохранила Марта Костюк, продолжающая идти на 11-м месте в рейтинге WTA.

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В топ-3 мирового рейтинга изменений не произошло. Статус первой ракетки планеты удерживает нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а на третьей позиции располагается американка Джессика Пегула.

Обновленный рейтинг WTA

1. Арина Соболенко — 8550 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8056

3. Джессика Пегула (США) — 6625

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4. Кори Гауфф (США) — 5649

5. Мирра Андреева — 5293

6. Королина Мухова (Чехия) — 5168

7. Линда Носкова (Чехия) — 5016

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8. Ига Швентек (Польша) — 4539

9. Элина Свитолина (Украина) — 4459 (+1 позиция)

10. Аманда Анисимова (США) — 4353

11. Марта Костюк (Украина) — 3925

...

43. Дарья Снигур (Украина) — 1172

44. Александра Олейникова (Украина) — 1171

54. Ангелина Калинина (Украина) — 1072

65. Юлия Стародубцева (Украина) - 1008 (-3)

87. Даяна Ястремская (Украина) — 867

139. Вероника Подрез (Украина) — 565 (-5)

197. Анастасия Соболева (Украина) — 404 (-1)

Ранее сообщалось, что Костюк повторила национальный рекорд на Уимблдоне. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до полуфинала этого турнира Grand Slam после Свитолиной (2019, 2023).

В полуфинале Марта проиграла будущей чемпионке турнира чешке Линде Носковой.

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