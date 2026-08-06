Йога для глаз: три эффективных упражнения для тех, кто работает за компьютером

Упражнения для глаз / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Длительная работа за монитором часто приводит к компьютерному зрительному синдрому и хронической усталости. Однако простая йога для глаз и три ежедневных упражнения помогут сохранить здоровье вашего зрения.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

Реклама

Как работа за монитором влияет на здоровье глаз?

Продолжительная непрерывная работа с цифровыми устройствами является одной из главных причин развития компьютерного зрительного синдрома. При просмотре экрана люди моргают значительно реже — в некоторых случаях частота моргания сокращается почти до трети обычной. Это подтверждают клинические исследования Национального центра биотехнологической информации США. В результате слезная пленка быстрее разрушается, а поверхность глаз пересыхает.

Реклама

Дополнительная нагрузка приходится и на внутренние мышцы глаза, обеспечивающие фокусировку. Из-за постоянной необходимости смотреть на близкое расстояние они долго остаются напряженными. Такая статическая нагрузка может вызвать спазмы, усталость, затуманивание зрения, головные боли и ощущение тяжести в области глаз.

«Согласно отзывам наших клиентов, ежедневная работа перед монитором является одной из самых больших нагрузок на глаза современного человека. Осознанное расслабление глазных мышц и регулярные перерывы необходимы для длительного сохранения здоровья зрения», — отметила оптомэтрист компании Alensa Мария Борош.

Йога для глаз — способ уменьшить усталость

Несмотря на распространенное убеждение, что упражнения для глаз способны полностью исправить нарушения рефракции, в частности близорукость, научные исследования указывают на другие преимущества этого подхода.

Согласно обзору, опубликованному в журнале Current Ophthalmology Reports, йога для глаз и специальные комплексы упражнений помогают улучшить эластичность наружных мышц, которые двигают глазное яблоко, а также уменьшают напряжение, возникающее из-за стресса и длительной фокусировки взгляда. Кроме того, стимуляция кровообращения и регулярные периоды расслабления способствуют восстановлению переутомленных тканей и формированию правильной привычки моргать.

Реклама

Три простых упражнения для глаз, которые следует выполнять ежедневно

Эти упражнения легко выполнять дома или даже на рабочем месте. Они не требуют никаких специальных устройств и могут помочь облегчить симптомы усталости глаз, вызванные продолжительным пользованием цифровыми экранами.

Пальминг

Начните с техники пальминга. Удобно сядьте и интенсивно потрите ладони друг о друга, чтобы они нагрелись. Затем накройте закрытые глаза слегка изогнутыми ладонями, не касаясь глазных яблок, но полностью перекрыв доступ света.

После этого спокойно и глубоко дышите, сосредоточившись на темноте в течение одной-двух минут. Такой отдых помогает расслабить мышцы вокруг глаз и отвечающую за фокусировку систему.

Движения глазами по принципу циферблата

Следующее упражнение направлено на расслабление глазодвигательных мышц. Выполняйте его, не двигая головой.

Реклама

Сначала медленно переведите взгляд максимально вверх, затем вниз. После этого посмотрите на крайнюю точку влево, а затем вправо. Завершите упражнение медленными круговыми движениями глаз — сначала по часовой стрелке, а затем в обратном направлении.

Такие движения помогают активизировать глазодвигательные мышцы и уменьшают последствия длительной фокусировки в одном направлении.

Изменение фокусировки между близкими и дальними объектами

Последнее упражнение активизирует мышцы, отвечающие за аккомодацию, то есть изменение фокусного расстояния и помогает ослабить напряжение после длительной работы вблизи.

Вытяните руку вперед и поднимите большой палец. Посмотрите на него несколько секунд, после чего сразу переведите взгляд на любой предмет, расположенный не менее чем за 6 м. Повторите переключение несколько раз подряд.

Упрощенной версией этого упражнения является правило 20-20-20. Оно рекомендует после каждые 20 мин. работы за компьютером не менее 20 с смотреть на объект, расположенный примерно в 20 футах (около 6 м). Такой подход эффективно разгружает мышцы, постоянно работающие во время фокусировки на близком расстоянии.

Во время долгой работы перед монитором люди часто даже не замечают, что напрягают лоб или приподнимают брови, из-за чего дискомфорт вокруг глаз только усиливается.

Чтобы снять это напряжение, следует время от времени легкими движениями провести пальцами по бровям от внутреннего края к наружному, а затем сознательно расслабить лоб на несколько секунд. Это простой способ дать передышку не только глазам, но и мышцам вокруг них.

«Отдых для глаз — это не только о самих глазных яблоках. Во время многочасовой работы за монитором часто незаметно напрягаются мышцы лба, участки бровей и висков. Если регулярно расслаблять эти зоны, сознательно делать перерывы и выполнять упражнения для глаз, многие в конце дня чувствуют, что их взгляд стал свежее, а глаза менее устали», — отметила сертифицированная преподавательница фейс-йоги и основательница проекта Anya kedvéért Виктория Югас.

К слову, в Великобритании 20-летний парень едва не потерял зрение из-за регулярного использования ручного массажного пистолета для лица. В течение трех месяцев он еженедельно массировал участок вокруг глаз, пытаясь снять усталость. Высокочастотные импульсы устройства деформировали глазные яблоки, что привело к массивным кровоизлияниям, разрывам и опасному диализу сетчатки на обоих глазах — травмам, которые ранее фиксировали только после ДТП или тяжелых ушибов.

Новости партнеров